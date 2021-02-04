Завод Илона Маска в Берлине получит миллиард долларов субсидий от правительства ФРГ

Правительство Германии выдаст субсидию предприятию Илона Маска в рамках поддержки аккумуляторной отрасли Европы.
Американский производитель электромобилей Tesla может получить миллиард евро в виде государственного финансирования от Германии в качестве субсидии на создание завода по производству аккумуляторных батарей недалеко от Берлина, сообщает Business Insider.
Субсидии, являющиеся частью поддержки 11 предприятий, связанных с аккумуляторными батареями, в рамках так называемого «важного проекта, представляющего общий европейский интерес», будут выплачиваться федеральным правительством и региональной землей Бранденбург, сообщает издание со ссылкой на правительственные источники.
По планам американской компании, четвертая по счету Гигафабрика заработает уже в следующем году. Ежегодно с конвейеров завода будут сходить до полумиллиона седанов Model 3 и кроссоверов Model Y.
Завод в Берлине также будет выпускать ежегодно инновационные батареи на «миллион миль хода» суммарной ёмкостью до 250 ГВт·ч, то есть почти столько же, сколько на данный момент выпускает вся мировая отрасль по производству аккумуляторных элементов.
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