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Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за февраль

Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за февраль

Пенсионный фонд Украины 2 февраля 2022 года, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий за месяц.

Об этом сообщает пресс-служба фонда на странице в Facebook.

«Выплата пенсий февраля 2021 года начнется 04.02.2021. Выплата пенсий будет произведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Сколько направили на выплаты:

  • на пенсионные выплаты направлены первые 0,7 млрд гривен.


Инфографика: ПФУ

Напомним, сколько получают украинские пенсионеры:

  • до 1500 грн — 0,7%;
  • от 1501 до 2000 грн — 16,3%;
  • от 2001 до 3000 грн — 41,2%;
  • от 3001 до 4000 грн — 19,1%;
  • от 4001 до 5000 грн — 8,1%;
  • от 5001 до 10 000 грн — 11,6%;
  • более 10 000 грн — 3,0%.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 1 января 2021 года в Украине 11,1 миллиона пенсионеров, средняя пенсия которых составляет 3507,51 грн.
  • В Украине примерно 3,6 млн пенсионеров получают пенсии наличными через отделения «Укрпочты» или почтальонов.
  • В 2021 году в Украине состоится индексация пенсий, а также предусмотрены дополнительные выплаты для пенсионеров старше 75 лет.

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По материалам Finance.UA
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