Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за февраль

Пенсионный фонд Украины 2 февраля 2022 года, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий за месяц.

Об этом сообщает пресс-служба фонда на странице в Facebook.

«Выплата пенсий февраля 2021 года начнется 04.02.2021 . Выплата пенсий будет произведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Сколько направили на выплаты:

на пенсионные выплаты направлены первые 0,7 млрд гривен.



Инфографика: ПФУ

Напомним, сколько получают украинские пенсионеры:

до 1500 грн — 0,7%;

от 1501 до 2000 грн — 16,3%;

от 2001 до 3000 грн — 41,2%;

от 3001 до 4000 грн — 19,1%;

от 4001 до 5000 грн — 8,1%;

от 5001 до 10 000 грн — 11,6%;

более 10 000 грн — 3,0%.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине 11,1 миллиона пенсионеров, средняя пенсия которых составляет 3507,51 грн.

В Украине примерно 3,6 млн пенсионеров получают пенсии наличными через отделения «Укрпочты» или почтальонов.