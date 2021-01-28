В Хмельницкой области задержали группу фальшивомонетчиков

В Хмельницкой области правоохранители разоблачили группировку, которая занималась изготовлением фальшивых денег. Подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Как сообщается, организаторами преступной группировки были ранее судимый за умышленное убийство 38-летний житель Хмельницкого района, а также 32-летний одессит, который привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием.
В Хмельницком, Одессе и Одесской области они отобрали исполнителей, которые занимались изготовлением фальшивых купюр, их передачей и сбытом. Преимущественно это была национальная валюта номиналом 500 гривен.
Во время обысков в двух областях правоохранители изъяли сотни тысяч фальшивых гривен, а также купюры иностранных валют, специальные клише, оборудование для изготовления фальшивых денег, оружие, наркотики и т.д.
Некоторым фигурантам следователи уже сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями об изготовлении, хранении, сбыт поддельных денег и незаконное обращение с наркотическими средствами (ч.2 ст.199, ч.2 ст.307 УК Украины).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Словакия ужесточает карантин: выход из дома по SMSВчера, 16:31 - 1634 11
Некоторым пенсионерам выплаты хотят повысить до 30 тысяч — законопроект6 ч. назад - 1578 6
Зарплата в Украине может уравняться с польской через 30-40 лет — ГетманцевВчера, 20:22 - 585 6
Какая сумма госдолга приходится на каждого украинцаВчера, 16:10 - 3357 5
Несмотря на карантин переводы заробитчан выросли на $200 миллионовВчера, 13:20 - 675 5
В Киеве закрылась сеть заведений общественного питанияВчера, 15:44 - 6934 3
Какая сумма госдолга приходится на каждого украинцаВчера, 16:10 - 3357 5
Ипотека под 7%: в Минфине рассказали детали о дешевых кредитах на жилье5 ч. назад - 2356 1
Как оформить недвижимость на ребенкаВчера, 19:01 - 2120
Словакия ужесточает карантин: выход из дома по SMSВчера, 16:31 - 1634 11
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)Вчера, 15:48 - 332
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 660
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 1366
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 1154 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 2017 2