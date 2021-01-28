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В Хмельницкой области задержали группу фальшивомонетчиков

В Хмельницкой области задержали группу фальшивомонетчиков

В Хмельницкой области правоохранители разоблачили группировку, которая занималась изготовлением фальшивых денег. Подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, организаторами преступной группировки были ранее судимый за умышленное убийство 38-летний житель Хмельницкого района, а также 32-летний одессит, который привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием.

В Хмельницком, Одессе и Одесской области они отобрали исполнителей, которые занимались изготовлением фальшивых купюр, их передачей и сбытом. Преимущественно это была национальная валюта номиналом 500 гривен.

Во время обысков в двух областях правоохранители изъяли сотни тысяч фальшивых гривен, а также купюры иностранных валют, специальные клише, оборудование для изготовления фальшивых денег, оружие, наркотики и т.д.

Некоторым фигурантам следователи уже сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями об изготовлении, хранении, сбыт поддельных денег и незаконное обращение с наркотическими средствами (ч.2 ст.199, ч.2 ст.307 УК Украины).

По материалам РБК-Украина
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