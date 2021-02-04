Мигранты из Восточной Европы начали массово возвращаться домой из-за пандемии коронавируса. В частности, в Румынию вернулись 1,3 млн граждан, а в Болгарию — 500 тыс. человек.

Об этом сообщает The Economist.

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При этом в Литве впервые за много лет количество людей, которые вернулись в страну, превысило количество тех, кто уехал.

Около 700 тыс. мигрантов выехали из Великобритании, поскольку нецелесообразно сидеть на карантине в дорогих городах вроде Лондона.

Эксперты отмечают, что к обратной миграции также приводит снижение экономического разрыва между Западом и Востоком.

«В 2010 году румыны, которые переезжали в Италию, получали в пять раз больше. В 2019 году — только втрое. А для высококвалифицированных специалистов разница еще меньше», — заявил эксперт по вопросам миграции Лиам Патуцци.