В январе выросли цены на столичную «вторичку»

В январе средняя стоимость квартир в Киеве составила 1548 долл. США/кв. м, по сравнению с декабрем средняя цена увеличилась на 2,2%. В национальной валюте – на 2,2% до 43 804 грн./кв.м (±0,8%).

Об этом свидетельствуют данные портала Столичная недвижимость.

Динамика цен. С января 2020 года цены на жилье увеличились в долларах на 7,3%, а в гривнах на 23,4%. Медианная цена квадратного метра жилья за месяц увеличилась на 3,1% до 1435 долл. США, за год – на 11,8%.

Цены на дешевое/дорогое жилье:

по сравнению с декабрем, средняя цена квартир низкого ценового сегмента увеличилась на 1,4% до 25 442 грн./кв. м, высокого – на 2,4% до 69 873 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились в «дешевом» сегменте на 1,4% – до 899 долл. США /кв. м, в «дорогом» сегменте на 2,4% – до 2469 долл./кв. м.

за год ценовые показатели увеличились в «дорогом» сегменте жилья на 16,2%, а в «дешевом» – на 30,1%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились в «дорогом» сегменте на 1%, в «дешевом» – на 13,1%.



Таблица: 100realty.ua

Структура выставленных на продажу квартир на вторичном рынке жилья: