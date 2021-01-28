В январе выросли цены на столичную «вторичку»

В январе средняя стоимость квартир в Киеве составила 1548 долл. США/кв. м, по сравнению с декабрем средняя цена увеличилась на 2,2%. В национальной валюте – на 2,2% до 43 804 грн./кв.м (±0,8%).
Об этом свидетельствуют данные портала Столичная недвижимость.
Динамика цен. С января 2020 года цены на жилье увеличились в долларах на 7,3%, а в гривнах на 23,4%. Медианная цена квадратного метра жилья за месяц увеличилась на 3,1% до 1435 долл. США, за год – на 11,8%.
Цены на дешевое/дорогое жилье:
Таблица: 100realty.ua
Структура выставленных на продажу квартир на вторичном рынке жилья:
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