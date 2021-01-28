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В январе выросли цены на столичную «вторичку»

В январе выросли цены на столичную «вторичку»

В январе средняя стоимость квартир в Киеве составила 1548 долл. США/кв. м, по сравнению с декабрем средняя цена увеличилась на 2,2%. В национальной валюте – на 2,2% до 43 804 грн./кв.м (±0,8%).

Об этом свидетельствуют данные портала Столичная недвижимость.

Динамика цен. С января 2020 года цены на жилье увеличились в долларах на 7,3%, а в гривнах на 23,4%. Медианная цена квадратного метра жилья за месяц увеличилась на 3,1% до 1435 долл. США, за год – на 11,8%.

Цены на дешевое/дорогое жилье:

  • по сравнению с декабрем, средняя цена квартир низкого ценового сегмента увеличилась на 1,4% до 25 442 грн./кв. м, высокого – на 2,4% до 69 873 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились в «дешевом» сегменте на 1,4% – до 899 долл. США/кв. м, в «дорогом» сегменте на 2,4% – до 2469 долл./кв. м.
  • за год ценовые показатели увеличились в «дорогом» сегменте жилья на 16,2%, а в «дешевом» – на 30,1%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры увеличились в «дорогом» сегменте на 1%, в «дешевом» – на 13,1%.


Таблица: 100realty.ua

Структура выставленных на продажу квартир на вторичном рынке жилья:

  • преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу – 48%;
  • квартиры, расположенные на Левом берегу, составляют 29% от общего количества;
  • в центре Киева – 23%;
  • однокомнатные квартиры занимают 24%, двухкомнатные – 32%, трехкомнатные – 34% и 4-комнатные – 10%;
  • квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США – 43%;
  • от 100 до 150 тыс. долл. США – 21%;
  • от 150 до 250 тыс. долл. США – 17%;
  • до 50 тыс. долл. США – 10%;
  • от 250 тыс. долл. США – 9%.

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По материалам Finance.UA
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