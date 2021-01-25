Степанов рассказал, сколько украинцев получат доступ к вакцине против COVID-19 на первом этапе

Первый этап вакцинации в Украине предусматривает доступ к вакцине для 367 491 человека.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Читайте также: Рада поддержала законопроект о вакцинации

«На первом этапе вакцинируют людей с критическим риском инфицирования и развития коронавирусной болезни и тех, кто выполняет критические функции в ответ на пандемию коронавирусной болезни. Первый этап предусматривает доступ к вакцинам, общее количество людей, которым мы будем делать вакцинацию — 367 491 человек. Эти все люди у нас полностью верифицированы», — сказал Степанов.

Он отметил, что вакцинируют работников мобильных бригад по вакцинации, медицинских работников, врачей, средний медперсонал, работающий в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь при коронавирусе. Также вакцину получат все работники лабораторий, проводящих исследования на выявление коронавируса, работники экстренной медицинской помощи, люди, которые находятся в специализированных учреждениях, работники этих учреждений, а также военнослужащие.

Министр заверил, что вакцинация в Украине начнется в феврале этого года, как и планировалось.

Кроме того, по его словам, вакцинация будет происходить исключительно безопасными вакцинами, которые будут зарегистрированы в Украине и которые прошли все стадии клинических испытаний. Он добавил, что российскую вакцину в Украине регистрировать не будут.