Степанов рассказал, сколько украинцев получат доступ к вакцине против COVID-19 на первом этапе

Первый этап вакцинации в Украине предусматривает доступ к вакцине для 367 491 человека.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
Читайте также: Рада поддержала законопроект о вакцинации
«На первом этапе вакцинируют людей с критическим риском инфицирования и развития коронавирусной болезни и тех, кто выполняет критические функции в ответ на пандемию коронавирусной болезни. Первый этап предусматривает доступ к вакцинам, общее количество людей, которым мы будем делать вакцинацию — 367 491 человек. Эти все люди у нас полностью верифицированы», — сказал Степанов.
Он отметил, что вакцинируют работников мобильных бригад по вакцинации, медицинских работников, врачей, средний медперсонал, работающий в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь при коронавирусе. Также вакцину получат все работники лабораторий, проводящих исследования на выявление коронавируса, работники экстренной медицинской помощи, люди, которые находятся в специализированных учреждениях, работники этих учреждений, а также военнослужащие.
Министр заверил, что вакцинация в Украине начнется в феврале этого года, как и планировалось.
Кроме того, по его словам, вакцинация будет происходить исключительно безопасными вакцинами, которые будут зарегистрированы в Украине и которые прошли все стадии клинических испытаний. Он добавил, что российскую вакцину в Украине регистрировать не будут.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Удовлетворить всех невозможно, — глава НКРЭКУ о тарифахВчера, 14:32 - 961 9
В Украине появится еще один вид госслужбыВчера, 15:29 - 1654 6
Киевсовет планирует выделить 140 млн грн на COVID-вакцину, о которой договаривается КличкоВчера, 14:43 - 270 5
Овертаймы и низкие зарплаты: чем недовольны украинские программисты (опрос)Вчера, 16:04 - 1264 4
Рада создала Бюро экономической безопасностиВчера, 15:05 - 885 3
ПриватБанк открыл кредитование предпринимателей по государственным гарантиямВчера, 14:00 - 2306
Депутаты предлагают новую схему растаможивания авто на "еврономерах"Вчера, 12:02 - 1970 2
IKEA открывает свой первый магазин в Украине 1 февраля2 ч. назад - 1925 1
В Украине появится еще один вид госслужбыВчера, 15:29 - 1654 6
ВР рекомендует установить спецтариф на электроэнергию до 100 кВт-чВчера, 12:32 - 1422
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 2021Вчера, 14:10 - 242
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 931
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 904 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1678 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 2576 6