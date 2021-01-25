0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 45 0

Межбанк: уникальный случай - все участники торгов остались довольны

Межбанк: уникальный случай - все участники торгов остались довольны

Четверг на межбанке прошел позитивно для гривны. За день доллар подешевел на 6,5 копеек — с утренних 28,19/28,21 до 28,125/28,145 гривен. Сами торги прошли в два этапа и, что называется, удовлетворили своими результатами как самых «жадных» продавцов, так и самых «стойких» покупателей. И вот почему.

В первой половине сессии спрос превышал предложение и у продавцов была возможность достаточно эффективно сыграть «на повышение», придерживая часть своей валютной выручки и совершая сделки только на пике котировок. В результате — к 11 часам доллар вырос до 28,21/28,23 гривен, а к 12:00 чуть просел — до 28,20/28,22 гривен. В этот период балом правили продавцы и они своего не упустили. Тот, кто хотел продаться подороже — сделали это. Неслучайно справочный курс Нацбанка на 12:00 достиг уровня в 28,2124 гривны за доллар.

После полудня уже наступила вторая фаза сессии четверга и она уже дала возможность самым стойким и выдержанным покупателям закрыть свои задачи по минимально возможным котировкам. Дело в том, что уже ближе к обеду спрос начал затихать, а вот желающих продать еще хватало. Это привело к проседанию котировок доллара до уровня 28,175/28,195 гривен к 13 часам, до уровня 28,165/28,185 к 15:00 и до отметки в 28,125/28,145 к 16:00 и уже до самого завершения сессии.

Практически уникальный для нашего межбанка случай — остались довольны все участники торгов. Спрос на валюту в первой половине дня позволил основной массе продавцов закрыть свои сделки по достаточно высокому курсу около 28,21−28,23 гривен за доллар, а резкое снижение количества покупателей к обеду и после него — позволило оставшимся покупателям с крепкими нервами закрыть свои сделки уже максимально дешево в пределах ценника по 28,145 гривен. НБУ участия в торгах не принимал.

Главные события 28 января на валютном рынке:

  • Доллар с утренних 28,19/28,21 в начале вырос до 28,21/28,23 гривен, а затем просел до отметки 28,125/28,145 гривен к концу дня.
  • Нацбанк на рынок не выходил.
  • Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 28,2124 гривен, а официальный на 29 января 2021 года установлен на отметке 28,1929 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 28,15 / 28,17
евро — 34,05 / 34,08

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2123 / 1,2125

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.