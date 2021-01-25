Межбанк: уникальный случай - все участники торгов остались довольны

Четверг на межбанке прошел позитивно для гривны. За день доллар подешевел на 6,5 копеек — с утренних 28,19/28,21 до 28,125/28,145 гривен. Сами торги прошли в два этапа и, что называется, удовлетворили своими результатами как самых «жадных» продавцов, так и самых «стойких» покупателей. И вот почему.

В первой половине сессии спрос превышал предложение и у продавцов была возможность достаточно эффективно сыграть «на повышение», придерживая часть своей валютной выручки и совершая сделки только на пике котировок. В результате — к 11 часам доллар вырос до 28,21/28,23 гривен, а к 12:00 чуть просел — до 28,20/28,22 гривен. В этот период балом правили продавцы и они своего не упустили. Тот, кто хотел продаться подороже — сделали это. Неслучайно справочный курс Нацбанка на 12:00 достиг уровня в 28,2124 гривны за доллар.

После полудня уже наступила вторая фаза сессии четверга и она уже дала возможность самым стойким и выдержанным покупателям закрыть свои задачи по минимально возможным котировкам. Дело в том, что уже ближе к обеду спрос начал затихать, а вот желающих продать еще хватало. Это привело к проседанию котировок доллара до уровня 28,175/28,195 гривен к 13 часам, до уровня 28,165/28,185 к 15:00 и до отметки в 28,125/28,145 к 16:00 и уже до самого завершения сессии.

Практически уникальный для нашего межбанка случай — остались довольны все участники торгов. Спрос на валюту в первой половине дня позволил основной массе продавцов закрыть свои сделки по достаточно высокому курсу около 28,21−28,23 гривен за доллар, а резкое снижение количества покупателей к обеду и после него — позволило оставшимся покупателям с крепкими нервами закрыть свои сделки уже максимально дешево в пределах ценника по 28,145 гривен. НБУ участия в торгах не принимал.

Главные события 28 января на валютном рынке:

Доллар с утренних 28,19/28,21 в начале вырос до 28,21/28,23 гривен, а затем просел до отметки 28,125/28,145 гривен к концу дня.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 28,2124 гривен, а официальный на 29 января 2021 года установлен на отметке 28,1929 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 28,15 / 28,17

евро — 34,05 / 34,08

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2123 / 1,2125

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