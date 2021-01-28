Suzuki выпустит пятидверную версию внедорожника Jimny

Японский рамный внедорожник Suzuki Jimny получит пятидверную версию. Презентация новинки намечена на вторую половину 2021 года.
По данным индийских СМИ, удлиненная версия Jimny будет выпускаться для местного рынка филиалом Maruti Suzuki. Размер колесной базы пятидверки составит примерно 2,5 м, а общая длина модели — 3,9 м. По отношению к трехдверному варианту пятидверка добавит в длину всего 35 см. Это обусловлено тем, что на автомобиле длиной до 4 м в Индии действует пониженная ставка налога.
Под капотом внедорожника изменений не произойдет. В движение автомобиль будет приводиться 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 102 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой «механикой» или 4-ступенчатым «автоматом».
В настоящее время обычный Suzuki Jimny уже выпускается на индийских мощностях Maruti Suzuki. «Джимни» местного производства планируется поставлять на экспорт — в Африку и Латинскую Америку.
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