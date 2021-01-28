0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 21 0

Suzuki выпустит пятидверную версию внедорожника Jimny

Suzuki выпустит пятидверную версию внедорожника Jimny

Японский рамный внедорожник Suzuki Jimny получит пятидверную версию. Презентация новинки намечена на вторую половину 2021 года.

По данным индийских СМИ, удлиненная версия Jimny будет выпускаться для местного рынка филиалом Maruti Suzuki. Размер колесной базы пятидверки составит примерно 2,5 м, а общая длина модели — 3,9 м. По отношению к трехдверному варианту пятидверка добавит в длину всего 35 см. Это обусловлено тем, что на автомобиле длиной до 4 м в Индии действует пониженная ставка налога.

Под капотом внедорожника изменений не произойдет. В движение автомобиль будет приводиться 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 102 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой ​​«механикой» или 4-ступенчатым «автоматом».

В настоящее время обычный Suzuki Jimny уже выпускается на индийских мощностях Maruti Suzuki. «Джимни» местного производства планируется поставлять на экспорт — в Африку и Латинскую Америку.

По материалам MMR
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.