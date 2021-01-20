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В ПриватБанке рассказали о динамике кредитных и депозитных ставок в 2020

В ПриватБанке рассказали о динамике кредитных и депозитных ставок в 2020

Ликвидные активы ПриватБанка по предварительным результатам 2020 года составляют 289,1 млрд грн. При этом в кассах банка хранилось еще 20,9 млрд грн.

Об этом рассказала исполняющая обязанности председателя правления ПриватБанка, заместитель по вопросам финансов Анна Самарина.

Депозиты. В течение нескольких лет ПриватБанк проводит политику снижения ставок для срочных депозитов. В 2020 эту тенденцию продолжали. Сейчас ставки по гривневым депозитам снизились до 9%, в долларах – до почти 1%.

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Кредитные возможности были очень ограничены. За год кредитный портфель снизился на 8% из-за приостановки увеличения кредитных лимитов на период карантина и более консервативных требований к заемщикам. Когда во 2 полугодии деловая активность оживилась, банк вернулся к кредитованию бизнеса. Тогда кредитные портфели бизнеса активно росли.

Плохие кредиты. Взвешенная политика в области управления кредитными рисками привела к тому, что уровень плохих кредитов в новом портфеле снизился на минимальный процент. NPL новый портфель – 5,6% (+0,9%), NPL общий портфель – 29,6% (+2,5%).

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Было увеличено количество клиентов, несмотря на размеры банка. Вместе с этим вырос объем средств на депозитных остатках клиентов.

Комиссионный доход. Активное развитие системы цифровых услуг сети кешлесс позволило ПриватБанку в 2020 увеличить чистый комиссионный доход по сравнению с предыдущим годом на 3% – до 18,8 млрд грн в условиях снижения уровня деловой активности.

Транзакций становится больше. Количество транзакций растет, несмотря на замедление темпов деловой активности из-за пандемии. Если в 2019 в среднем в месяц украинцы делали 259 млн транзакций, то в 2020 этот показатель увеличился на 10% и составил 284 млн. Количество клиентов Приват24 при этом возросло до 12,6 млн человек.

Клиенты ПриватБанка:

  • физлица: в 2019 – 17,2 млн человек, в 2020 – 17,8 млн;
  • предприниматели: в 2019 – 0,7 млн человек, в 2020 – 0,8 млн.

По материалам Finance.UA
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