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В Кабмине назвали главные препятствия для малого и среднего бизнеса

В Кабмине назвали главные препятствия для малого и среднего бизнеса

Главными препятствиями для роста малого и среднего бизнеса предприниматели называют зарегулированность, местную коррупцию, недостаточный спрос на продукцию, нехватку финансовых ресурсов и высокую налоговую нагрузку.

Об этом в ходе публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030 сказал советник Премьер-министра, исполнительный директор Центра экономического восстановления (платформы для создания Национальной экономической стратегии-2030) Кирилл Криволап.

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«В МСБ заняты около 63% рабочей силы нашей страны. Из-за низкой производительности труда доля добавленной стоимости, которую генерирует МСБ, составляет всего 49% от всей добавленной стоимости. Большинство МСБ в Украине, а именно 50%, работают в области оптовой и розничной торговли. То есть они сосредоточены в секторах, которые отличаются низкой добавленной стоимостью. Главным препятствием к росту большинство МСБ называют зарегулированность, местную коррупцию, недостаточный спрос на продукцию, нехватку финансовых ресурсов и высокую налоговую нагрузку. Стратегия должна это все исправить», — сказал Криволап.

Он отметил, что, согласно стратегии, есть три блока: развитие экосистемы поддержки бизнеса, расширение доступа к финансированию и упрощение регуляторной среды.

«Первый блок включает создание центров развития предпринимательства в регионах, стимулирование экспорта, развитие инфраструктуры, стимулирование инноваций. Второй блок, а именно расширение доступа к финансам, предусматривает приведение в соответствие правовой базы и развитие банковского финансирования и повышение финансовой грамотности, и третий блок — это создание эффективной регуляторной среды», — сказал Криволап.

По материалам УКРИНФОРМ
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