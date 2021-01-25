Кто быстрее накопит на жилье — украинец или поляк (инфографика)

Чтобы подсчитать, сколько нужно копить на квартиру украинцу и поляку, эксперты приняли во внимание данные по стоимости жилья и зарплаты.
Стоимость жилья. По данным Statista один квадратный метр квартиры в Варшаве в первом квартале 2020 г. стоил 2230 евро. Сейчас это около 76 000 гривен. В декабря 2020 года средняя стоимость одного квадратного метра в Киеве стоила 31 238 гривен. То есть в 2,4 раза дешевле, чем в польской столице.
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Но это вовсе не означает, что жилье в Украине доступнее. Ибо уровень зарплаты здесь играет также ключевую роль.
Зарплаты. Средняя зарплата украинца по последним данным Госкомстата в ноябре 2020 г. составила 11 987 гривен. Как сообщает Głowny Urzad Statystyczny, поляки в то же время получали в среднем 5484 злотых, что эквивалентно 41 200 гривнам.
Сколько будет собирать украинец и поляк? За 1 среднюю зарплату украинец может купить 0,38 квадратного метра новостройки в Киеве, а поляк в своей столице на среднюю зарплату — 0,54 квадратного метра.
Чтобы позволить себе 1 квадратный метр, украинец должен работать почти 3 месяца, не тратя, а поляк — почти 2 месяца.
Конечно же, откладывать все не выйдет, поэтому допустим, что семья, где женщина и мужчина работают, откладывает 40% своего дохода на покупку квартиры в столице своей страны. Получается, что украинской семейной паре удается отложить ежемесячно 9600 гривен на квартиру. А польской — 33 000 гривен. Поэтому украинцы будут собирать на собственную квартиру площадью 50 квадратных метров 13 лет и 7 месяцев. Полякам понадобится 9 лет и 8 месяцев.
Рынок жилья в Польше. Традиционно самаяй дорогая недвижимость — в крупных городах Польши:
Зато в маленьких городках можно приобрести жилье за чуть более чем 4 тысяч злотых за квадратный метр.
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