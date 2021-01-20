Межбанк: ОВГЗ, нерезиденты и экспортеры — что больше повлияет на рынок

Этот вторник на валютном рынке пройдет достаточно динамично. Основные причины все те же:
1) Период основных выплат НДС экспортерам. Даже с учетом эффекта локдауна и низкой деловой активности в период новогодних и рождественских праздников суммы, которые государство должно перечислить экспортерам — значительны. Как только они получат эти средства — это традиционно сработает против гривны. Экспортеры станут придерживать валютную выручку и снижение предложения приведет к дополнительному давлению на курс нацвалюты на межбанке;
2) Приближение отчетной даты. Бизнес будет оперативно закрывать свои операции по январю на отчетную дату и это увеличит активность клиентов в ближайшие дни на межбанке. По нашим прогнозам объем операций во вторник составит до $ 230 млн при совершении до 550−600 сделок;
3) Аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. После консультаций с первичными дилерами чиновники не изменили изначальных условий аукциона и сегодня планируют продать облигации со сроками на 161, 504, 749 и 1211 дней. При этом, ограничения по сумме выставлены только по бумагам на 161 день в объеме до 500 млн грн. Это сделано для того, чтобы добиться меньшей стоимости привлечения средств в бюджет за счет конкуренции между потенциальными покупателями этих бумаг. По нашим прогнозам на аукционе будет продано ОВГЗ на сумму до 7,9 млрд гривен со средневзвешенной доходностью в пределах коридора от 9,18% годовых по самым коротким бумагам до 12,15% доходности по самым длинным.
Последние аукционы проходили для Минфина Украины очень неплохо, и от того, сколько он сможет разместить ОВГЗ сегодня — будет зависеть поведение ресурсного и валютного рынков в ближайшие два дня. Как мы и предупреждали еще вчера — если на аукционе все пойдет интересно для нерезидентов, то мы скоро увидим Ситибанк с продажей валюты под их операции.
Котировки межбанка, по нашему прогнозу, 26 января будут в пределах: доллар — коридор 28,05−28,25 грн, евро — коридор 33,90−34,25 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 28,15 / 28,17
евро — 34,12 / 34,14
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