Xiaomi запатентовала телефон с необычной конструкцией дисплея

Линейка смартфонов Xiaomi Mi MIX известна своим безрамочным дизайном. К сожалению, компания уже очень давно не пополняет ее новыми устройствами. Однако у нас все же есть шанс увидеть ее возрождение, поскольку за последние несколько месяцев компания запатентовала множество патентов, в которых описываются устройства с полноэкранным дизайном. Один из них заслуживает особого внимания.
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Согласно документации, этот уникальный смартфон получил дисплей-слайдер, аналогичный Mi MIX 3 5G. Но в отличие от него, дисплей нового устройства охватывает фронтальную и заднюю панель. Единственными местами без экрана в этой конструкции остаются верхняя грань, боковые стороны и верхняя часть задней панели.
Эта конструкция несколько похожа на смартфон Xiaomi AI Super Camera, патент на который Xiaomi получила в прошлом году, но с магнитным ползунком. В патенте также сказано, что пользователь сможет управлять движением экрана с помощью тач-скрина и голоса.
Фото: itsider
Судя по всему, такая конструкция была придумана для того, чтобы полностью скрыть фронтальные камеры.
Как утверждают авторитетные инсайдеры, китайский производитель смартфонов вряд ли когда-нибудь выпустит такое устройство для коммерческого рынка, но он может продемонстрировать его как концепцию, такую как Mi MIX Alpha.
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