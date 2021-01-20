Alphabet закрыла проект loon по обеспечению интернета с помощью воздушных шаров

Alphabet закрывает подразделение по разработке доступа в интернет с летающих воздушных шаров под названием Loon, пишет processer.media.

“Путь к коммерческой жизнеспособности оказался намного длиннее и рискованнее, чем ожидалось. В ближайшие месяцы мы начнем сворачивать операции, и это больше не будет проектом в Alphabet», – написал в блоге Астро Теллер, руководитель лаборатории X.

Alphabet, материнская компания Google, запустила проект Loon в июне 2013 года. В 2018 году Loon запустил свой первый коммерческий интернет-сервис в Кении, состоящий из около 35 воздушных шаров, покрывающих площадь около 50 тысяч квадратных километров. Loon также предоставил интернет-услуги в районах, пострадавших от стихийных бедствий, запустив воздушные шары в Пуэрто-Рико после урагана Мария в 2017 году и в Перу после землетрясения в 2019 году.

Теллер говорит, что Loon работает над переводом сотрудников на другие должности в X, Google и Alphabet. «Небольшая группа команды Loon останется, чтобы обеспечить бесперебойную и безопасную работу Loon, в том числе свернуть пилотную службу Loon в Кении», – сказал Теллер. Служба Loon в Кении будет работать до марта.

Чтобы поддержать пользователей в Кении, которые могут пострадать из-за потери службы Loon, компания обещает выделить 10 миллионов долларов на поддержку некоммерческих организаций и предприятий в Кении, занимающихся интернетом, бизнесом и образованием.