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Google пригрозил Австралии отключением поиска из-за монетизации новостей

Google пригрозил Австралии отключением поиска из-за монетизации новостей

Компания Google пригрозила Австралии отключением интернет-поиска в случае, если австралийский парламент обяжет поисковиков платить СМИ за публикацию ссылок на их материалы.

Источник: пресс-служба Google, агентства «Reuters» и «Интерфакс-Украина»

В Австралии намерены принять Кодекс ведения переговоров с СМИ.

Законопроект, представленный Австралийской комиссией по вопросам конкуренции и защиты потребителей, позволяет ряду СМИ договариваться с Google и Facebook о том, сколько интернет-гиганты будут платить им за размещаемые ссылки на материалы СМИ. Если стороны не смогут договориться об этом в течение 3 месяцев, они могут обратиться в арбитражный суд.

Google и Facebook борются с планом австралийского федерального правительства принять закон, который заставит их платить средствам массовой информации за оригинальный контент, который появляется на их платформах.

В ответе на запрос Сената они предупреждают, что новые правила могут привести к отмене некоторых основных услуг в стране.

В частности, 19 миллионов австралийских пользователей столкнутся с ухудшением качества поиска и YouTube, если новый кодекс будет введен в действие.

Управляющий директор «Google Australia» Мел Сильва 22 января выступила на публичных слушаниях сенатского комитета по экономическому законодательству, который рассматривает предлагаемый новый закон.

Она заявила, что разработанный в Австралии законопроект «создает необоснованные и плохо поддающиеся контролю финансовые и операционные риски» для компании.

По материалам Економічна Правда
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