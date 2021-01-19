Google пригрозил Австралии отключением поиска из-за монетизации новостей

Компания Google пригрозила Австралии отключением интернет-поиска в случае, если австралийский парламент обяжет поисковиков платить СМИ за публикацию ссылок на их материалы.
Источник: пресс-служба Google, агентства «Reuters» и «Интерфакс-Украина»
В Австралии намерены принять Кодекс ведения переговоров с СМИ.
Законопроект, представленный Австралийской комиссией по вопросам конкуренции и защиты потребителей, позволяет ряду СМИ договариваться с Google и Facebook о том, сколько интернет-гиганты будут платить им за размещаемые ссылки на материалы СМИ. Если стороны не смогут договориться об этом в течение 3 месяцев, они могут обратиться в арбитражный суд.
Google и Facebook борются с планом австралийского федерального правительства принять закон, который заставит их платить средствам массовой информации за оригинальный контент, который появляется на их платформах.
В ответе на запрос Сената они предупреждают, что новые правила могут привести к отмене некоторых основных услуг в стране.
В частности, 19 миллионов австралийских пользователей столкнутся с ухудшением качества поиска и YouTube, если новый кодекс будет введен в действие.
Управляющий директор «Google Australia» Мел Сильва 22 января выступила на публичных слушаниях сенатского комитета по экономическому законодательству, который рассматривает предлагаемый новый закон.
Она заявила, что разработанный в Австралии законопроект «создает необоснованные и плохо поддающиеся контролю финансовые и операционные риски» для компании.
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