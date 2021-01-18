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Продажа Проминвестбанка. Фукс рассказал о «главном» активе ПИБа

Продажа Проминвестбанка. Фукс рассказал о «главном» активе ПИБа

Бизнесмен Павел Фукс сообщил, что у него были планы на покупку Проминвестбанка только из-за просроченных в нем кредитов. Само финучреждение его не интересовало, о чем неоднократно говорил первому замглавы НБУ Екатерине Рожковой, поскольку последнее слово насчет приобретения банка должен сказать регулятор. Об этом Фукс рассказал в интервью Радио НВ.

«Мне нравится заниматься долгами. У меня хорошая юридическая команда. Я понимаю, что люди брали кредиты, не возвращали, пользовались ситуацией в стране. А юридически все можно вернуть до каждой копейки. Тем более у тех, кто повыводил, попрятал эти активы, поворовал. Меня только это интересовало», — объяснил он.

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Предприниматель добавил, что возможность покупки какого-либо банка не рассматривает, поскольку практически все корпоративные банки в Украине начинают выдавать кредиты собственникам и соответственно заканчивают.

«Банк для меня — это если есть банк, который зарабатывает деньги, и то зарабатывает на кредитных картах, на мелких кредитах, но не корпоративный банк. Потому что все корпоративные банки заканчивают практически плохо. Начинают собственники себе брать кредиты, и из-за этого так полопались огромное количество банков», — подчеркнул он.

Еще в 2017 году Фукс и Максим Микитась подавали в НБУ пакеты документов на покупку банка. Микитась хотел купить 25% акций, а Фукс — 25%+1 акцию, но Нацбанк отказал. На покупку Проминвестбанка претендовал и бизнесмен Александр Ярославский, но также получил отказ.

В свою очередь, как заявляла Рожкова, Фукс говорил ей о намерении купить Проминвестбанк для развития розничного бизнеса, хотя в интервью СМИ рассказывал об интересе к проблемным активам.

Напомним, в середине октября 2020-го стало известно, что бизнесмен Сергей Тигипко планирует вывести Проминвестбанк с рынка и перевести его рабочие активы в Таскомбанк. 12 октября Нацбанк получил от Тигипко пакет документов на опосредованное приобретение финучреждения.

По материалам УБР
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