Продажа Проминвестбанка. Фукс рассказал о «главном» активе ПИБа

Бизнесмен Павел Фукс сообщил, что у него были планы на покупку Проминвестбанка только из-за просроченных в нем кредитов. Само финучреждение его не интересовало, о чем неоднократно говорил первому замглавы НБУ Екатерине Рожковой, поскольку последнее слово насчет приобретения банка должен сказать регулятор. Об этом Фукс рассказал в интервью Радио НВ.
«Мне нравится заниматься долгами. У меня хорошая юридическая команда. Я понимаю, что люди брали кредиты, не возвращали, пользовались ситуацией в стране. А юридически все можно вернуть до каждой копейки. Тем более у тех, кто повыводил, попрятал эти активы, поворовал. Меня только это интересовало», — объяснил он.
Иск на более € 18 млн. Суд отклонил претензии грузинского Минрегиона к Проминвестбанку
Предприниматель добавил, что возможность покупки какого-либо банка не рассматривает, поскольку практически все корпоративные банки в Украине начинают выдавать кредиты собственникам и соответственно заканчивают.
«Банк для меня — это если есть банк, который зарабатывает деньги, и то зарабатывает на кредитных картах, на мелких кредитах, но не корпоративный банк. Потому что все корпоративные банки заканчивают практически плохо. Начинают собственники себе брать кредиты, и из-за этого так полопались огромное количество банков», — подчеркнул он.
Еще в 2017 году Фукс и Максим Микитась подавали в НБУ пакеты документов на покупку банка. Микитась хотел купить 25% акций, а Фукс — 25%+1 акцию, но Нацбанк отказал. На покупку Проминвестбанка претендовал и бизнесмен Александр Ярославский, но также получил отказ.
В свою очередь, как заявляла Рожкова, Фукс говорил ей о намерении купить Проминвестбанк для развития розничного бизнеса, хотя в интервью СМИ рассказывал об интересе к проблемным активам.
Напомним, в середине октября 2020-го стало известно, что бизнесмен Сергей Тигипко планирует вывести Проминвестбанк с рынка и перевести его рабочие активы в Таскомбанк. 12 октября Нацбанк получил от Тигипко пакет документов на опосредованное приобретение финучреждения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам хотят выдать "короткостволы"6 ч. назад - 2246 18
Киевских безработных будут переобучать на ІТ-специалистовВчера, 16:00 - 3803 15
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причинаВчера, 12:35 - 654 10
Саудовская Аравия по итогам 2020 года поставила в Китай больше нефти, чем Россия8 ч. назад - 1817 5
Биткойн упал на 10% на фоне опасений нового пузыря на рынке2 ч. назад - 541 2
Украинцы могут взыскать деньги с облгазов за дополнительные начисления в платежкахВчера, 18:59 - 2445 1
Украинцам хотят выдать "короткостволы"6 ч. назад - 2246 18
Как изменились цены на жилье в Украине за годВчера, 21:00 - 1988
Саудовская Аравия по итогам 2020 года поставила в Китай больше нефти, чем Россия8 ч. назад - 1817 5
Украина вернется к адаптивному карантину: правила и ограничения5 ч. назад - 1555 1
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию7 ч. назад - 131
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причинаВчера, 12:35 - 655 10
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)Позавчера, 15:16 - 1057 2
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 611
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 1257