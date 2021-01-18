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Вторая пенсия: сколько можно заработать

Вторая пенсия: сколько можно заработать

Уже скоро украинцы получат возможность самостоятельно распоряжаться своей пенсией и формировать ее сумму. Более того, украинские пенсионеры станут одними из крупнейших и перспективных инвесторов страны, причем каждый будет выбирать ту компанию по управлению активами, которая дает больший доход.

Накопления по второй пенсии не лягут дополнительной финансовой нагрузкой ни на зарплату наемного рабочего, ни на работодателя. Найдены компенсаторы: 2% будет отчисляться из суммы действующих выплат по НДФЛ и 2% – из ЕСВ.

Главное отличие второй пенсии от первой в том, что она не только «собирает» в течение трудовой деятельности сбережения, но и дополнительно увеличивает сумму. Деньги не висят мертвым грузом, как «классические» пенсии в Пенсионном фонде, а инвестируются в частные инвестфонды.

«Часть вашей зарплаты идет ежемесячно на ваш счет, который ведет и учитывает центральный администратор. А вы в своем телефоне можете видеть, как деньги на него поступают, можете принимать решения, какой инвестиционной компании или компании по управлению активами вы доверяете, чтобы они инвестировали ваши деньги», — уточняет Тимур Хромаев.

Эти компании перечисляют полученные средства в инвестиционные активы — ценные бумаги, инвестиции в драгоценные металлы и т. д. Это делается для того, чтобы будущий пенсионер сам зарабатывал на этом активе, получал доход, который накапливается к моменту выхода на пенсию, и увеличивал таким образом свою будущую вторую пенсию.

Сколько можно заработать. Вторая пенсия у каждого будет разной в зависимости от заработной платы и срока накопления. Причем те, кто с умом и по максимуму будет пользоваться этой системой, смогут заработать приличные средства.

«Мы считали, что если люди будут по максимуму использовать отчисления и накапливать как можно больше, используя максимальный уровень, допущенный законом, то в принципе они могут накопить порядка 25% от той суммы ежемесячного дохода, который они получали на момент выхода на пенсию», — подчеркивает Тимур Хромаев.

Если при выходе на пенсию у гражданина будет зарплата, эквивалентная $ 1 тыс., приводит пример глава НКЦБФР, то он сможет получать ежемесячно не менее $ 200 со своих накоплений в период с 60 до 80 лет. И это не считая той «первой» пенсии, которую выплачивает государство.

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По материалам УБР
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