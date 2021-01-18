ЕБРР в условиях коронакризиса инвестировал в Украину €812 миллионов

В условиях кризиса COVID-19 Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддержал Украину инвестициями в объеме 812 млн евро.

Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

«Европейский банк реконструкции и развития отреагировал на пандемию СOVID-19 в Украине, предоставив 812 млн евро инвестиций в течение 2020 года. По годовому объему инвестиций Украина заняла третье место среди стран операций Банка после Турции и Египта», – говорится в сообщении.

В частности, в прошлом году банк начал реализацию совместной с правительством Украины инициативы по улучшению корпоративного управления в государственном секторе, первым шагом которой стал запуск пилотной программы трансформации Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодора). Подписанный кредит в размере 450 млн евро будет использован для развития национальной дорожной инфраструктуры и поддержки реформы в сфере предотвращения коррупции. Еще одна прошлогодняя инвестиция ЕБРР в проект трансформации национального почтового оператора «Укрпочта», что улучшит почтовые услуги для 15 млн людей.

Также предоставленное в 2020 году финансирование ЕБРР поможет в городе Днепр более эффективно использовать энергию в школах, детсадах и поликлиниках. Город Хмельницкий в прошлом году присоединился к программе устойчивого городского развития ЕБРР «Зеленые города», запустив проект модернизации своей системы управления твердыми бытовыми отходами. Закупка более чем 400 новых троллейбусов в рамках проектов ЕБРР обеспечит улучшение услуг общественного транспорта в 12 украинских городах.

Кроме этого, ЕБРР в прошлом году помог увеличить добычу крупнейшему в Украине производителю природного газа АО «Укргаздобыча» и продолжил поддержку своего давнего клиента ПАО «Концерн Галнафтогаз» предоставлением финансирования для программы поставки топлива сельскохозяйственным производителям и установки пунктов зарядки электромобилей на АЗС сети «ОККО».

В 2020 году ЕБРР профинансировал пополнение оборотного капитала агрохолдинга «Астарта» и «Grain Alliance Group» и поддержал расширение производителя дрожжей компании «Энзим». Также в прошлом году были удовлетворены потребности в оборотном капитале зернотрейдера «Нибулон», производителя томатной пасты «Агрофьюжн» и производителя сухих завтраков «Лантманнен Акса». Кредит ЕБРР также получил производитель кормов для домашних животных «Кормотех».

В 2020 году ЕБРР также удовлетворил спрос на финансирование пищевого ритейла. Группа «Новус» получила кредит на строительство первого в стране «зеленого» дистрибуционного центра в Киеве и новых магазинов по всей стране, тогда как «Фоззи Групп» открыла свой первый «зеленый» супермаркет в столице под вывеской «Сільпо».

ЕБРР в прошлом году также направил 93 млн евро на поддержку малых и средних предприятий (МСП). Это финансирование предоставлялось как напрямую, так и через местные финансовые учреждения – «Банк Львов», «ОТП Банк» , «ОТП Лизинг», «Пиреус Банк (Украина)» и «ПроКредит Банк» – в форме кредитных линий, поддержанных Европейским Союзом (ЕС) и Казначейством США.

Для поддержания жизненно важных торговых потоков ЕБРР в 2020 году предоставил шести банкам-партнерам 120 млн евро в рамках кредитных линий торгового финансирования.

В целом в 2020 году Банк инвестировал рекордные 11 млрд евро в рамках 411 проектов в более чем тридцати странах.