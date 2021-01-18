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Xiaomi выпустила новую камеру наблюдения, распознающую лица, за $ 60

Xiaomi выпустила новую камеру наблюдения, распознающую лица, за $ 60

Китайский технический гигант объявил о выпуске умной камеры наблюдения Xiaomi Mijia Smart Camera AI Exploration Edition.

Новинка защищена от проникновения влаги и пыли в соответствии со стандартом IP65. Она оснащается процессором 4T, предлагающим расширенные возможности распознавания. Благодаря чипу, камера может распознать животное или людей по лицам, и в определенных сценариях самостоятельно активировать запись.

Mijia Smart Camera AI Exploration Edition имеет двухмоторную конструкцию для поворота и наклона с горизонтальным углом обзора 360° и вертикальным углом 118°.

Устройство оснащается 3-Мп датчиком изображения с разрешением 2304 × 1296 пикселей. Предусмотрена возможность записи видео в ночное время, а также трансляция картинки в режиме реального времени на мобильные девайсы.

Стоимость Xiaomi Mijia Smart Camera AI Exploration Edition в Китае составляет $ 60.

По материалам iLenta
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