Xiaomi запатентовала выдвижную «зеркальную» камеру для смартфонов

Патентный портфель Xiaomi пополнила новая оригинальная разработка — выдвижной механизм для мобильной камеры, который можно использовать для съёмки в качестве основного модуля и селфи-объектива. Благодаря публикации патентной заявки одним из регуляторов, стали известны детали работы необычного механизма с использованием зеркал в конструкции.

У современных выдвижных модулей есть несколько недостатков, в числе которых — сложность размещения миниатюрной схемы в корпусе — особенно если единственный модуль с поворотным механизмом планируется применять во всех сценариях съёмки. Xiaomi предложила альтернативный вариант с использованием другой схемы.



Изображение: letsgodigital

Инженеры компании разработали конструкцию, включающую специальные преломляющие линзы. Таким образом, даже при смене режима съёмки пользователь не будет видеть самих датчиков. Вместо них выдвижной блок будет включать лишь систему линз, которые смогут поворачиваться для использования модуля в качестве основного или фронтального.

Таким образом, разработка Xiaomi позволяет сократить количество камер, которые необходимо использовать в смартфоне, а также упростить конструкцию выдвижного модуля. Планирует ли китайский производитель электроники использовать подобную технологию в своих смартфонах в ближайшем будущем, пока неизвестно.