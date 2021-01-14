Как подорожали новостройки Киева с начала осени (инфографика)

Столичные новостройки подорожали по всем направлениям. Наиболее серьезно выросли цены на элитную недвижимость. Минимальный прирост — в эконом-классе.
Об этом свидетельствуют данные аналитического центра DOM.RIA.
Квартиры эконом-класса:
Квартиры комфорт-класса:
Квартиры бизнес-класса:
Квартиры элит-класса:
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