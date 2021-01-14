0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 283 0

Как подорожали новостройки Киева с начала осени (инфографика)

Как подорожали новостройки Киева с начала осени (инфографика)

Столичные новостройки подорожали по всем направлениям. Наиболее серьезно выросли цены на элитную недвижимость. Минимальный прирост — в эконом-классе.

Об этом свидетельствуют данные аналитического центра DOM.RIA.

Квартиры эконом-класса:

  • бюджетная недвижимость Киева в среднем подорожала на 11,3%. С сентября по октябрь цена выросла на 7,19% с 21 157 до 22 832 грн/кв. м;
  • минимальная стоимость с сентября 2020 года уменьшилась на 14% с 20 350 до 17 500 грн за метр;
  • максимум вырос за исследуемый период. Самые дорогие квартиры сегмента подорожали на рекордные 59,11%. Увеличение с 21 998 до 35 000 грн за квадратный метр.

Квартиры комфорт-класса:

  • средний ценник комфорт-направления вырос на 11,32%. Годовой прирост показал 29,09%;
  • минимальный и максимальный ценники также увеличились;
  • доступные квартиры комфорт-класса в сентябре стоили 11 831 грн за квадрат. В декабре минимальная стоимость достигла уровня в 16 000 грн за метр после того, как поднялась на 5,26%. В январе цена сохранила результат и увеличила его еще на 3,75% — до 16600 грн/кв. м;
  • максимальная стоимость выросла с 36 200 до 59 450 грн, то есть на 64,24%.

Квартиры бизнес-класса:

  • ЖК бизнес-класса в среднем подорожали на 14,02%. Ценник вырос с 38 013 грн в сентябре до 43 343 грн за квадрат в январе;
  • В начале 2020 года квартиру бизнес-класса можно было приобрести за 31 796 грн/кв. м. Годовое повышение цен составляет в среднем 36,32%;
  • минимум и максимум цены по сегменту увеличились. Самые доступные объекты подорожали на 16,34% с 18 050 до 21 000 грн за квадрат;
  • цена самых дорогих предложений увеличилась на 74,67%. С сентября по октябрь прирост показал 34,67%. Стоимость поднялась с 65 278 до 87 910 грн. Достигнутый результат продержался до конца года. В январе было зарегистрировано второе подорожание – на 29,71%.

Квартиры элит-класса:

  • ЖК подорожали на 19,3%. Средняя стоимость выросла с 60 057 до 71 646 грн/кв. м;
  • самые доступные квартиры направления подешевели. С сентября по январь цена уменьшилась на 6,94% с 44 199 до 41 133 грн за квадрат;
  • максимальный ценник вырос на 30,21% с 96 045 до 125 057 грн/кв. м.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог. 🏡

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.