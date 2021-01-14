Курс доллара в 2021 году может возрасти до 29,5 UAH/USD — КШЭ

В течение декабря прогнозы украинских правительственных организаций не обновлялись, пересмотрели свои прогнозы в основном инвестиционные компании, в частности ICU, Dragon Capital и Альфа-Банк.
Об этом говорится в сообщении Киевской школы экономики.
Курс гривны к доллару США:
«Увеличение притока внешнего капитала, высокие цены на экспорт и все еще низкий спрос на импорт может вызвать укрепление гривны в первой половине года согласно предположениям отдельных прогнозистов. Во втором полугодии постепенное расширение дефицита платежного баланса вследствие увеличения спроса на импорт будет создавать девальвационное давление на гривну «, — говорится в исследовании Киевской школы экономики.
Рост инфляции в 2020 году (в годовом измерении) ожидался на уровне 4,8%, однако декабрьское подорожание продовольственных товаров обусловило фактическую инфляцию на уровне 5,0%. В 2021 году ожидается 6,6%.
Государственный долг:
«Кроме того, в 2021 году по графику идут значительные объемы погашений по долговым обязательствам государства. Зато некоторые аналитики видят ограниченные возможности для получения новых займов. Диапазон прогнозируемых значений 57-64% ВВП», — говорят эксперты.
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