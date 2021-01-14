Курс доллара в 2021 году может возрасти до 29,5 UAH/USD — КШЭ

В течение декабря прогнозы украинских правительственных организаций не обновлялись, пересмотрели свои прогнозы в основном инвестиционные компании, в частности ICU, Dragon Capital и Альфа-Банк.

Об этом говорится в сообщении Киевской школы экономики.

Курс гривны к доллару США:

диапазон прогнозируемых значений обменного курса в 2021 году 28,0−29,5 UAH /USDD.

«Увеличение притока внешнего капитала, высокие цены на экспорт и все еще низкий спрос на импорт может вызвать укрепление гривны в первой половине года согласно предположениям отдельных прогнозистов. Во втором полугодии постепенное расширение дефицита платежного баланса вследствие увеличения спроса на импорт будет создавать девальвационное давление на гривну «, — говорится в исследовании Киевской школы экономики.

Рост инфляции в 2020 году (в годовом измерении) ожидался на уровне 4,8%, однако декабрьское подорожание продовольственных товаров обусловило фактическую инфляцию на уровне 5,0%. В 2021 году ожидается 6,6%.

Государственный долг:

предполагается снижение государственного долга прежде всего благодаря росту экономики и активной фискальной политике в результате

дальнейшего повышения эффективности администрирования налогов, сборов и таможенных платежей.

«Кроме того, в 2021 году по графику идут значительные объемы погашений по долговым обязательствам государства. Зато некоторые аналитики видят ограниченные возможности для получения новых займов. Диапазон прогнозируемых значений 57-64% ВВП», — говорят эксперты.

916; Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua