Продажи группы BMW за 2020 год сократились почти на 10%

За 2020 год продажи BMW Group по сравнению с 2019 годом снизились на 8%.

Об этом сообщает autonews.

Так, в 2020 году компании BMW, Mini и Rolls-Royce продали во всем мире в общей сумме 2,32 млн автомобилей.

Издание отмечает, что сильнее всего продажи BMW Group в прошлом году упали в США – на 18%. В Европе продажи снизились на 16%. А в Китае только на 7%.

Из брендов, входящих в BMW Group, заметнее всего пандемия коронавируса сказалась на Rolls-Royce, продажи которого снизились на 26%. Продажи самого BMW в 2020 году по сравнению с 2019 годом упали на 7,2%, а Mini – на 16%.