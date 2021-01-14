Новый электрический кроссовер от Kia (видео)

Компания Kia недавно представила свою абсолютно новую стратегию, нацеленную на электрификацию. В связи с этим марка продемонстрировала свою новинку в видеоролике во время анонса новой стратегии.

Смотря на кадры рекламного ролика, мы видим новый логотип Kia, размещенный на капоте таинственного автомобиля, которым может быть CV, первая модель Kia, которая использует новую платформу E-GMP.

Серийный электрокроссовер должен быть не хуже Hyundai Ioniq 5, то есть запас хода составит до 550 км, 313 лошадиных сил мощности и разгон до «сотни» за 5,2 секунды.