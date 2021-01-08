В Минфине рассказали, какие отрасли больше всего пользуются программой «5-7-9»

Большая половина кредитного портфеля программы «Доступные кредиты 5-7-9% приходится на сельскохозяйственные предприятия. Об этом сообщило Министерство финансов в ответ на запрос Радио Свобода.
Как сообщают в Минфине, последние данные Фонда развития предпринимательства на 11 января показывают такое распределение кредитов по этой программе:
сельское хозяйство – 55%;
торговля – 18 %;
промышленность – 16 %;
услуги – 8 %;
строительство – 2 %;
другие отрасли – менее 2%.
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За время программы привлеченные банки выдали 7 678 займов, но одно предприятие может получать несколько кредитов, если их общая сумма не превышает 1,5 миллиона гривен.
Как отмечают в министерстве, карантинные ограничения 2020 года не снизили интерес предпринимателей к льготным кредитам. Напротив, по наблюдениям ведомства, из-за изменений в программе, которые предусматривают получение кредита на финансирование оборотного капитала и рефинансирование уже имеющейся задолженности перед банками, спрос на участие в ней вырос.
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