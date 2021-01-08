Гетманцев рассказал, сколько ФЛП зарегистрировано в Украине

Количество физлиц-предпринимателей (ФЛП) в Украине по состоянию на 1 января 2021 года достигло 1 млн 912,2 тыс.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Таким образом он попытался развеять мифы об «убийстве» малого бизнеса в результате действия карантинных ограничений, фискализации и других решений власти.

Читайте также: Кто относится к малым, средним и крупным налогоплательщикам

«Вниманию блогеров, активистов и других псевдоэкспертов, отчаянно пытающихся на мифах об убийстве малого бизнеса вследствие карантинов, фискализации и других абсолютно правильных решений власти, попасть в большую политику, просто немного заработать или, на худой конец, собрать пару-тройку лайков, посвящается следующая нехитрая статистика», — написал Гетманцев.

Динамика регистраций предпринимателей:

количество ФЛП на 01.01.20 г. – 1885,9 тыс., что больше на 19,8 тыс., чем в начале 2019 г.;

на 01.01.20 г. – 1885,9 тыс., что больше на 19,8 тыс., чем в начале 2019 г.; количество ФЛП на 01.01.21 г. – 1912,2 тыс.

Итого, согласно обнародованных данных, количество малых предпринимателей увеличилось на 26,3 тыс.

Справка Finance.ua:

Государственная налоговая служба Украины активизировала работу по снятию с учета физических лиц — предпринимателей, прекративших предпринимательскую деятельность.