Гетманцев рассказал, сколько ФЛП зарегистрировано в Украине

Количество физлиц-предпринимателей (ФЛП) в Украине по состоянию на 1 января 2021 года достигло 1 млн 912,2 тыс.
Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
Таким образом он попытался развеять мифы об «убийстве» малого бизнеса в результате действия карантинных ограничений, фискализации и других решений власти.
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«Вниманию блогеров, активистов и других псевдоэкспертов, отчаянно пытающихся на мифах об убийстве малого бизнеса вследствие карантинов, фискализации и других абсолютно правильных решений власти, попасть в большую политику, просто немного заработать или, на худой конец, собрать пару-тройку лайков, посвящается следующая нехитрая статистика», — написал Гетманцев.
Динамика регистраций предпринимателей:
Итого, согласно обнародованных данных, количество малых предпринимателей увеличилось на 26,3 тыс.
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