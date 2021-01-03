Кто относится к малым, средним и крупным налогоплательщикам

В Главном управлении Государственной налоговой службы в Киевской области рассказали, какие предприятия относятся к малым, средним и крупным налогоплательщикам.
Согласно Закону № 996, крупными являются предприятия, которые не соответствуют критериям для средних предприятий и показатели которых на дату составления годовой финансовой отчетности за год, предшествующий отчетному, соответствуют по меньшей мере двум из таких критериев:
Средними являются предприятия, которые не соответствуют критериям для малых предприятий и показатели которых на дату составления годовой финансовой отчетности за год, предшествующий отчетному, соответствуют по меньшей мере двум из следующих критериев:
Малыми являются предприятия, которые не соответствуют критериям для микропредприятий и показатели которых на дату составления годовой финансовой отчетности за год, предшествующий отчетному, соответствуют по меньшей мере двум из таких критериев:
Для микропредприятий эти критерии являются такими:
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