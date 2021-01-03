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Кто относится к малым, средним и крупным налогоплательщикам

Кто относится к малым, средним и крупным налогоплательщикам

В Главном управлении Государственной налоговой службы в Киевской области рассказали, какие предприятия относятся к малым, средним и крупным налогоплательщикам.

Согласно Закону № 996, крупными являются предприятия, которые не соответствуют критериям для средних предприятий и показатели которых на дату составления годовой финансовой отчетности за год, предшествующий отчетному, соответствуют по меньшей мере двум из таких критериев:

  • балансовая стоимость активов – более 20 млн. евро;
  • чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) – более 40 млн. евро;
  • среднее количество работников – более 250 человек.

Средними являются предприятия, которые не соответствуют критериям для малых предприятий и показатели которых на дату составления годовой финансовой отчетности за год, предшествующий отчетному, соответствуют по меньшей мере двум из следующих критериев:

  • балансовая стоимость активов – до 20 млн. евро;
  • чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) – до 40 млн. евро;
  • среднее количество работников – до 250 человек.

Малыми являются предприятия, которые не соответствуют критериям для микропредприятий и показатели которых на дату составления годовой финансовой отчетности за год, предшествующий отчетному, соответствуют по меньшей мере двум из таких критериев:

  • балансовая стоимость активов – до 4 млн. евро;
  • чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) – до 8 млн. евро;
  • среднее количество работников – до 50 человек.

Для микропредприятий эти критерии являются такими:

  • балансовая стоимость активов – до 350 тыс. евро;
  • чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) – до 700 тыс. евро;
  • среднее количество работников – до 10 человек.
По материалам Finance.UA
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