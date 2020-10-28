ГНС упростила и ускорила процесс снятия с учета ФЛП

Государственная налоговая служба Украины активизировала работу по снятию с учета физических лиц – предпринимателей, прекративших предпринимательскую деятельность.
Об этом сообщает ГНС.
По состоянию на 2 ноября около 452 тыс. налогоплательщиков – физических лиц, которые не вели предпринимательскую или независимую профессиональную деятельность и не имеют налоговых рисков, ожидают снятия с налогового учета более трех лет.
Для оптимизации процесса снятия с учета без проведения проверки ФЛП, которые фактически не вели хозяйственную деятельность, ГНС утверждены методические рекомендации. Это упрощает и ускоряет механизм прекращения деятельности таких плательщиков.
Новые рекомендации позволят приостанавливать деятельность ФЛП без проведения проверок: в них определен механизм организации работы комиссий по рассмотрению вопросов целесообразности проведения проверок, а также представлена форма выводов допроверочного анализа о нецелесообразности ревизий.
За две последние недели сентября 2020 года более 8 тыс. физических лиц сняты с учета в контролирующих органах без проведения документальных проверок.
Что стало бесплатным: мониторинг регистрационной и налоговой информации,
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