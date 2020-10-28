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ГНС упростила и ускорила процесс снятия с учета ФЛП

ГНС упростила и ускорила процесс снятия с учета ФЛП

Государственная налоговая служба Украины активизировала работу по снятию с учета физических лиц – предпринимателей, прекративших предпринимательскую деятельность.

Об этом сообщает ГНС.

По состоянию на 2 ноября около 452 тыс. налогоплательщиков – физических лиц, которые не вели предпринимательскую или независимую профессиональную деятельность и не имеют налоговых рисков, ожидают снятия с налогового учета более трех лет.

Для оптимизации процесса снятия с учета без проведения проверки ФЛП, которые фактически не вели хозяйственную деятельность, ГНС утверждены методические рекомендации. Это упрощает и ускоряет механизм прекращения деятельности таких плательщиков.

Как закрыть ФЛП в 2020 году?

Новые рекомендации позволят приостанавливать деятельность ФЛП без проведения проверок: в них определен механизм организации работы комиссий по рассмотрению вопросов целесообразности проведения проверок, а также представлена ​​форма выводов допроверочного анализа о нецелесообразности ревизий.

За две последние недели сентября 2020 года более 8 тыс. физических лиц сняты с учета в контролирующих органах без проведения документальных проверок.

Справка Finance.ua:

  • Напоминаем, сервисы Опендатабот для ФЛП стали бесплатными: ФЛПы могут мониторить информацию о своем бизнесе, направлять налоговые отчеты и платить налоги бесплатно.

Что стало бесплатным: мониторинг регистрационной и налоговой информации,

  • Отслеживание и уведомление об изменениях в едином государственном реестре, появление налогового долга, изменение группы единого налога и статуса плательщика НДС;
  • уведомление, отслеживание и подача отчетов по единому налогу ежеквартально или ежегодно. Быстрая оплата всех ФЛП налогов – единого налога и единого социального взноса;
  • подпись по ЭЦП и обмен договорами, счетами, актами с контрагентами в смартфоне;
  • отслеживание изменений в реестре недвижимости, арестов движимого имущества, едином реестре должников.
  • ФЛП приносят Украине более 1 миллиарда долларов в год. Всего в Украине почти 2 миллиона предпринимателей и каждый из них платит в среднем 13 тысяч гривен ежегодно.

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По материалам Finance.UA
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