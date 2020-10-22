В Украине за полгода 150 тыс. человек воспользовались услугой по открытию или изменению данных ФЛП онлайн

В Украине на сегодня более 50% людей открыли ФЛП онлайн: в прошлом году эта цифра составляла 4-6%.
Об этом заявил на брифинге вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
“Если посмотреть год назад или два года назад – только 4-6% людей открывали онлайн ФЛП. На сегодня это более 50%. Мы каждый раз измеряем уровень: насколько людям нравится услуга и насколько она удобна. У нас уровень оценки 92% из 100%”, – сказал Федоров.
По его словам, чуть больше чем за полгода 150 тыс. человек воспользовались услугой по открытию или изменению данных ФЛП.
Что нужно для того, чтобы получить услуги на портале:
Сколько времени занимает подача заявления на портале:
Когда уже можно начинать предпринимательскую деятельность:
Как закрыть ФЛП:
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