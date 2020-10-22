В Украине за полгода 150 тыс. человек воспользовались услугой по открытию или изменению данных ФЛП онлайн

В Украине на сегодня более 50% людей открыли ФЛП онлайн: в прошлом году эта цифра составляла 4-6%.

Об этом заявил на брифинге вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

“Если посмотреть год назад или два года назад – только 4-6% людей открывали онлайн ФЛП. На сегодня это более 50%. Мы каждый раз измеряем уровень: насколько людям нравится услуга и насколько она удобна. У нас уровень оценки 92% из 100%”, – сказал Федоров.

По его словам, чуть больше чем за полгода 150 тыс. человек воспользовались услугой по открытию или изменению данных ФЛП.

Что нужно для того, чтобы получить услуги на портале:

чтобы получить услуги на портале Дія, нужна электронная подпись ( КЭП );

ее можно получить онлайн в ПриватБанке или у любого квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг.

Сколько времени занимает подача заявления на портале:

заявление на открытие или внесение изменений в ФЛП можно подать в течение 10 минут;

подача заявления о закрытии занимает 2 минуты;

все услуги на портале Дія можно получить бесплатно.

Когда уже можно начинать предпринимательскую деятельность:

после подачи заявления на регистрацию ФЛП регистратор рассматривает заявление и вносит данные в ЕГР ;

регистрация происходит в течение одного дня. После этого можно работать ФЛП ;

после регистрации ФЛП нужно обязательно зарегистрировать книгу учета доходов. Это можно быстро сделать в налоговой по месту регистрации. Книги пока еще нет онлайн.

Справка Finance.ua:

Как закрыть ФЛП: