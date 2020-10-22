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В Украине за полгода 150 тыс. человек воспользовались услугой по открытию или изменению данных ФЛП онлайн

В Украине за полгода 150 тыс. человек воспользовались услугой по открытию или изменению данных ФЛП онлайн

В Украине на сегодня более 50% людей открыли ФЛП онлайн: в прошлом году эта цифра составляла 4-6%.

Об этом заявил на брифинге вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

“Если посмотреть год назад или два года назад – только 4-6% людей открывали онлайн ФЛП. На сегодня это более 50%. Мы каждый раз измеряем уровень: насколько людям нравится услуга и насколько она удобна. У нас уровень оценки 92% из 100%”, – сказал Федоров.

По его словам, чуть больше чем за полгода 150 тыс. человек воспользовались услугой по открытию или изменению данных ФЛП.

Что нужно для того, чтобы получить услуги на портале:

  • чтобы получить услуги на портале Дія, нужна электронная подпись (КЭП);
  • ее можно получить онлайн в ПриватБанке или у любого квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг.

Сколько времени занимает подача заявления на портале:

  • заявление на открытие или внесение изменений в ФЛП можно подать в течение 10 минут;
  • подача заявления о закрытии занимает 2 минуты;
  • все услуги на портале Дія можно получить бесплатно.

Когда уже можно начинать предпринимательскую деятельность:

  • после подачи заявления на регистрацию ФЛП регистратор рассматривает заявление и вносит данные в ЕГР;
  • регистрация происходит в течение одного дня. После этого можно работать ФЛП;
  • после регистрации ФЛП нужно обязательно зарегистрировать книгу учета доходов. Это можно быстро сделать в налоговой по месту регистрации. Книги пока еще нет онлайн.

Справка Finance.ua:

Как закрыть ФЛП:

  • подать заявление на закрытие ФЛП можно за 2 минуты;
  • по этой услуге вы можете прекратить предпринимательскую деятельность в соответствии с данными ЕГР;
  • отдельно необходимо также обратиться в налоговую, уплатить налоги и подать налоговую отчетность;
  • при наличии лицензий, необходимо будет их прекратить. А также закрыть банковский счет.

Что такое приложение Дія и как им пользоваться 📱

По материалам Finance.UA
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