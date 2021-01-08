Украинец, создавший платежную систему PayPal, стал миллиардером

Уроженец Киева Макс Левчин, соучредитель PayPal и глава сервиса рассрочки Affirm, стал миллиардером.
Его состояние оценивается в 2,7 миллиарда долларов, сообщает Forbes.
Affirm разместилась на бирже NASDAQ 12 января. Компания продала 24,6 миллиона акций по 49 долларов и в результате этого ее капитализация составила 11,9 млрд долларов.
К концу торгов 13 января стоимость акций Affirm выросла на 98,45% – до 97,24 млрд, а капитализация – до 23,6 миллиарда долларов. В результате такого скачка котировок, финансовое состояние одного из основателей компании Макса Левчина, которому принадлежит 11% акций Affirm, выросло до 2,7 млрд долларов.
Напомним, сервис начал работу в 2012 году. Компания предоставляет покупателям возможность делать онлайн-покупки с отсрочкой платежа через систему краткосрочных потребительских кредитов.
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