Клиенты Ощадбанка смогут заменить реквизиты карты токенами

Ощадбанк начинает использовать Visa Token Service (VTS) – решение, которое устанавливает новый стандарт безопасности и защиты персональных данных клиентов при совершении онлайн-платежей.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Чем уникален этот сервис:

сервис международной технологической компании Visa дает возможность заменить реквизиты платежной карты на уникальный цифровой идентификатор – токен;

таким образом, оплата в интернет-магазине осуществляется с помощью цифровой копии карты.

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Кроме этого, сервис упрощает осуществление платежей. Пользователю карты достаточно лишь один раз оставить ее данные на сайте или в мобильном приложении торговца, после чего она будет токенизирована с помощью VTS. Не нужно вручную обновлять данные карты, если она была утеряна или срок ее действия истек.

Visa предоставляет отдельный токен для совершения онлайн- и мобильных платежей (в том числе NFC) для каждого торгового предприятия, поэтому данные токена не могут быть использованы где-либо еще.

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