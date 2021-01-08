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Клиенты Ощадбанка смогут заменить реквизиты карты токенами

Клиенты Ощадбанка смогут заменить реквизиты карты токенами

Ощадбанк начинает использовать Visa Token Service (VTS) – решение, которое устанавливает новый стандарт безопасности и защиты персональных данных клиентов при совершении онлайн-платежей.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Чем уникален этот сервис:

  • сервис международной технологической компании Visa дает возможность заменить реквизиты платежной карты на уникальный цифровой идентификатор – токен;
  • таким образом, оплата в интернет-магазине осуществляется с помощью цифровой копии карты.

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Кроме этого, сервис упрощает осуществление платежей. Пользователю карты достаточно лишь один раз оставить ее данные на сайте или в мобильном приложении торговца, после чего она будет токенизирована с помощью VTS. Не нужно вручную обновлять данные карты, если она была утеряна или срок ее действия истек.

Visa предоставляет отдельный токен для совершения онлайн- и мобильных платежей (в том числе NFC) для каждого торгового предприятия, поэтому данные токена не могут быть использованы где-либо еще.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам “пластик”.

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По материалам Finance.UA
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