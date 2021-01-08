Клиенты Ощадбанка смогут заменить реквизиты карты токенами

Ощадбанк начинает использовать Visa Token Service (VTS) – решение, которое устанавливает новый стандарт безопасности и защиты персональных данных клиентов при совершении онлайн-платежей.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Чем уникален этот сервис:
Читайте также: Минцифры намерен развивать рынок виртуальных активов
Кроме этого, сервис упрощает осуществление платежей. Пользователю карты достаточно лишь один раз оставить ее данные на сайте или в мобильном приложении торговца, после чего она будет токенизирована с помощью VTS. Не нужно вручную обновлять данные карты, если она была утеряна или срок ее действия истек.
Visa предоставляет отдельный токен для совершения онлайн- и мобильных платежей (в том числе NFC) для каждого торгового предприятия, поэтому данные токена не могут быть использованы где-либо еще.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам “пластик”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За 10 лет тарифы ЖКХ повысились на 513,2%8 ч. назад - 864 22
Долги украинцев за коммуналку достигли отметки в 65 млрд грн9 ч. назад - 547 21
Предприниматели должны заплатить ЕСВ не позднее 19 января на новые счетаВчера, 19:02 - 1539 12
«Нафтогаз» готов снизить цену на газ до 6,99 грн7 ч. назад - 875 8
Субсидия на электроотопление будет выдаваться с января - Корниенко7 ч. назад - 489 5
Задержка денег на льготы и субсидии: в Минсоцполитики назвали сроки выплатВчера, 17:49 - 35486 3
В каких случаях меняется кадастровый номер участка8 ч. назад - 2475
Межбанк: регулятор наделал шуму на рынкеВчера, 18:15 - 1741
Хакеры взламывают аккаунты и без ведома крадут деньги украинцевВчера, 20:41 - 1658 1
Предприниматели должны заплатить ЕСВ не позднее 19 января на новые счетаВчера, 19:02 - 1539 12
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке5 ч. назад - 145
Компания Razer показала "умную" маску (видео)Вчера, 15:10 - 256
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 418
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 1608
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 2002