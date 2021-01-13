Самые дорогие стартапы Европы (инфографика)

Аналитический сервис CB Insights представил обновленную инфографику европейских стартапов, которые привлекли больше всего инвестиций. Лидером в Украине назвали PDFfiler.

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Во время составления карты в CB Insights учитываются только независимые от больших игроков стартапы, которые открыто привлекали деньги с 2015 года и не находятся в полной собственности одного из акционеров. За это время стартапам из Европе удалось привлечь почти $117 млрд инвестиций.

Кто лидирует в Украине Как и в 2020 году, лидером по объему инвестиций в Украине признали компанию airSlate (ранее называлась PDFfiller). В 2019 году в нее вложили $30 млн — эту цифру CB Insights и учел в инфографике. После публикации рейтинга стало известно о новом раунде в размере $40 млн. Как заявили представители компании, всего в airSlate вложили $80 млн.

Однако, согласно подсчетам AIN.UA, лидером по числу инвестиций в Украине является стартап GitLab. Продукт компании — платформа для коллаборации DevOps, а именно система управления репозиториями кода для Git. Только в 2019 году компания привлекла $268 млн в рамках раунда серии E, ее оценили в $2,7 млрд. Вместе с этими инвестициями GitLab суммарно привлек $426 млн.

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Второй самый дорогой украинский стартап — Grammarly. В ноябре 2019 года компания привлекла $90 млн. Суммарно на счету Grammarly уже $200 млн инвестиций. По данным TechCrunch, компания официально стала единорогом — эту информацию редакции AIN.UA подтвердили и в Grammarly. И если у GitLab здесь нет команды разработки, то команда Grammarly достаточно большая.