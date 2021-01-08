Украинский автопроизводитель запатентовал электрический грузовик

Украинская компания “Богдан Моторс” запатентовала электрический грузовик ERCV27.

Об этом сообщает Национальный промышленный портал.

Отмечается, что многофункциональный грузовой автомобиль с электроприводом от луцкого предприятия можно считать совершенным и отработанным образцом, который может серийно изготавливаться на промышленных мощностях и эксплуатироваться потенциальными заказчиками.

Электрогрузовик от отечественного предприятия способен развивать скорость до 80 км/ч. Запас хода без подзарядки тяговых батарей при полной допустимой массе автомобиля составляет 220 километров, а срок эксплуатации этой техники достигает 12 лет. Грузовик оборудован комбинированной вентиляцией, водяными отопителями, системой видеонаблюдения и кондиционером.



Инфографика: bogdan.ua

Интересно, что первую украинскую полностью электрическую машину, которая была изготовлена для датской компании Banke Electromotive, “Автосборочный завод №1” представил 22 ноября 2018 года.

Тогда основным назначением грузовика считалось его использование с установкой специального оборудования для сбора и доставки твердых бытовых отходов с улиц европейских городов до мест переработки. Электропривод обеспечивал отсутствие вредных выбросов в рамках эксплуатации в урбанизированной местности.