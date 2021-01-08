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Одна из крупнейших сделок на рынке финтех-индустрии с участием Visa провалилась

Одна из крупнейших сделок на рынке финтех-индустрии с участием Visa провалилась

Visa отказалась от запланированной покупки финтех-стартапа Plaid. На планы компании повлиял иск Минюста США, который решил, что соглашение сделает Visa монополистом на рынке онлайн-платежей.

Об этом сообщила пресс-служба платежной системы, на которую ссылается Forbes.

О покупке Plaid за $5,3 млрд Visa объявила в январе прошлого года. Американский Forbes назвал сделку одной из крупнейших в финтех-индустрии.

Изначально планировалось, что сделка будет закрыта в течение 3-6 месяцев. Однако в ноябре Минюст подал антимонопольный иск, в котором утверждалось, что сделка позволит Visa незаконно сохранить монополию на рынке дебетовых онлайн-платежей.

Ведомство решило, что Plaid является серьезной конкурентной угрозой для Visa, а ликвидация такой угрозы приведет к росту цен и уменьшению количества инноваций.

Поначалу руководство Visa хотело обжаловать иск Минюста, суд был назначен на июнь 2021 года, однако впоследствии Visa и Plaid приняли совместное решение расторгнуть соглашение о слиянии.

«Прошел год с тех пор, как мы впервые объявили о своем намерении приобрести Plaid, и для полного урегулирования затяжных и сложных судебных разбирательств, вероятно, понадобится немало времени», – объяснил отказ от сделки гендиректор Visa Эл Келли, слова которого приводятся в пресс-релизе компании.

Глава антимонопольного подразделения американского Минюста Макан Делрахим заявил, что отмена сделки отвечает интересам потребителей. «Теперь, когда Visa отказалась от своего антиконкурентного слияния, при усилении конкуренции потребители могут рассчитывать на более низкие цены и более качественные услуги», – отметил он.

Plaid выпускает программное обеспечение, которое позволяет финтех-приложениям быстрее и проще подключаться к банковским счетам пользователей. До появления сервиса компаниям приходилось вносить небольшие суммы на счет клиента, а затем просить его войти в личный кабинет и убедиться в успехе операции. Это могло занимать несколько дней. Plaid упростил этот процесс, позволив пользователям проходить верификацию за несколько секунд.

По материалам Mind
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