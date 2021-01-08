Задержка денег на льготы и субсидии: в Минсоцполитики назвали сроки выплат

Министерство социальной политики профинансировало региональные органы социальной защиты. Средства на льготы и субсидии перечислены в начале недели.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Как отмечается в сообщении, средства перечислены согласно поданным заявкам для выплаты некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения, льгот и жилищных субсидий за январь 2021 года.

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“Таким образом, в ближайшее время средства за январь поступят на счета всех получателей”, – говорится в сообщении.

Напомним, средства на льготы и субсидии обычно перечисляются получателям в начале текущего месяца.

Справка Finance.ua:

С начала 2021 года в связи с децентрализацией меняются подходы к реализации жителями территориальных общин права на социальную защиту.

Ранее в Минсоцполитики заявили, что получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а те, кому будет трудно оплачивать ЖКУ , могут обратиться для оформления субсидии.