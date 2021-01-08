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Задержка денег на льготы и субсидии: в Минсоцполитики назвали сроки выплат

Задержка денег на льготы и субсидии: в Минсоцполитики назвали сроки выплат

Министерство социальной политики профинансировало региональные органы социальной защиты. Средства на льготы и субсидии перечислены в начале недели.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Как отмечается в сообщении, средства перечислены согласно поданным заявкам для выплаты некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения, льгот и жилищных субсидий за январь 2021 года.

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“Таким образом, в ближайшее время средства за январь поступят на счета всех получателей”, – говорится в сообщении.

Напомним, средства на льготы и субсидии обычно перечисляются получателям в начале текущего месяца.

Справка Finance.ua:

  • С начала 2021 года в связи с децентрализацией меняются подходы к реализации жителями территориальных общин права на социальную защиту.
  • Ранее в Минсоцполитики заявили, что получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а те, кому будет трудно оплачивать ЖКУ, могут обратиться для оформления субсидии.
  • Кстати, украинцы, у которых есть вид на жительство в Польше, и в отдельных случаях официально трудоустроенные заробитчане, имеют право на социальные выплаты.
По материалам Finance.UA
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