Задержка денег на льготы и субсидии: в Минсоцполитики назвали сроки выплат

Министерство социальной политики профинансировало региональные органы социальной защиты. Средства на льготы и субсидии перечислены в начале недели.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
Как отмечается в сообщении, средства перечислены согласно поданным заявкам для выплаты некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения, льгот и жилищных субсидий за январь 2021 года.
Читайте также: Кабмин предоставит субсидии украинцам, использующим электроэнергию для отопления
“Таким образом, в ближайшее время средства за январь поступят на счета всех получателей”, – говорится в сообщении.
Напомним, средства на льготы и субсидии обычно перечисляются получателям в начале текущего месяца.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине отменили ряд льгот на электроэнергию5 ч. назад - 2054 11
Эффективна всего на 50,4%: новые данные о китайской вакцине от коронавируса, которую приобрела Украина7 ч. назад - 888 11
Рост цен ускорился: НБУ назвал причины7 ч. назад - 733 9
Зеленский хочет построить новую международную трассуВчера, 16:16 - 1588 9
Кабмин введет госрегулирование цены на газ: какой тариф предлагают2 ч. назад - 777 6
Бизнес с завтрашнего дня смогут штрафовать за отсутствие масок у клиентов и персонала8 ч. назад - 3106 2
В Украине отменили ряд льгот на электроэнергию5 ч. назад - 2054 11
Межбанк: Нацбанк дважды спасал курс от проседанияВчера, 18:13 - 1483
Межбанк: упадет ли доллар ниже 28 гривен7 ч. назад - 1335
Степанов выступает за продление локдауна после 24 января8 ч. назад - 1052 6
Компания Razer показала "умную" маску (видео)3 ч. назад - 51
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 375
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 1469
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 1903
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1956 5