В Минфине объяснили, что даст Украине «промышленный безвиз»

«Промышленный безвиз» даст возможность Украине стать площадкой для мировых производств.
Об этом заявил Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, сообщает в среду, 13 января, правительственный портал.
«Мы можем стать площадкой для производств. Почему не используют площадку сейчас? А потому что любая продукция, произведенная у нас, если поставляется как составная часть для производителя в Германии или во Франции, нуждается в дополнительной сертификации», — сказал министр.
Он подчеркнул, что с «промышленным безвизом» украинские производители и экспортеры смогут маркировать свою продукцию европейским знаком соответствия (СЕ) и свободно продавать ее на рынке ЕС без дополнительной сертификации.
«Сейчас уже проведено 15 онлайн-заседаний миссии по „промышленному безвизу“. В этом году миссия возобновит свою работу 15 января… В апреле у нас будет отчет, который позволит двигаться дальше в направлении подписания соглашения»,— сообщили в МЭРТ.
Петрашко отметил, что активная работа по «промышленному безвизу» началась еще в октябре 2020 года.
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