В НБУ прогнозируют рост ипотечного кредитования в этом году

В этом году банки планируют выдать в полтора раза больше ипотечных кредитов, чем в 2020.

Об этом рассказала первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

По ее словам, все большее количество финансовых учреждений начинает интересоваться выдачей кредитов на покупку жилья. Учитывая такой настрой банков, в Национальном банке считают, что в этом году количество предоставленных ипотечных кредитов вырастет по сравнению с прошлым годом на 50%, если для этого будут благоприятные условия.

Читайте также: Минрегион рассчитал среднюю стоимость строительства квадрата жилья в 2020

“Годовые темпы роста ипотеки выше, чем в целом кредитов населению: 10,4% против 7,5%”, – подчеркнула Рожкова, добавив, что пока ипотека в ВВП занимает очень небольшую долю – около 0,7%.

Факторы, которые повлияют на количество выданных кредитов, прежде всего связаны со снижением их процентной ставки.

Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.