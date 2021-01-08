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В НБУ прогнозируют рост ипотечного кредитования в этом году

В НБУ прогнозируют рост ипотечного кредитования в этом году

В этом году банки планируют выдать в полтора раза больше ипотечных кредитов, чем в 2020.

Об этом рассказала первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

По ее словам, все большее количество финансовых учреждений начинает интересоваться выдачей кредитов на покупку жилья. Учитывая такой настрой банков, в Национальном банке считают, что в этом году количество предоставленных ипотечных кредитов вырастет по сравнению с прошлым годом на 50%, если для этого будут благоприятные условия.

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“Годовые темпы роста ипотеки выше, чем в целом кредитов населению: 10,4% против 7,5%”, – подчеркнула Рожкова, добавив, что пока ипотека в ВВП занимает очень небольшую долю – около 0,7%.

Факторы, которые повлияют на количество выданных кредитов, прежде всего связаны со снижением их процентной ставки.

Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.

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По материалам Обозреватель
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