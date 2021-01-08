ТОП-5 самых популярных моделей среди новых автомобилей в декабре

В течение декабря в Украине зарегистрировали 9,7 тыс. новых автомобилей. Это на 36% больше, чем в ноябре этого года.

Об этом свидетельствует рейтинг сайта по продаже автомобилей rst.ua

На эти автомобили украинцы потратили 300 млн долларов США. Самой популярной маркой стала Toyota – 1,7 тыс. авто. Также часто регистрировали Renault и Skoda. Доля этих трех марок составила 42% от общего количества проданных машин в декабре.

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В прошлом месяце самой популярной моделью был кроссовер Toyota RAV4. Также пользовались спросом Renault Duster и Kia Sportage.

В декабре украинцы купили почти 7 тыс. кроссоверов, что составляет 70% от общего объема рынка новых авто. Доля автомобилей, оборудованных дизельными моторами, составила 25%. Автомобили ценой от 35 тыс. долларов без учета стоимости дополнительного оборудования составляли чуть более 20% рынка.

Города. Наибольшее количество автомобилей купили в столице. В течение декабря там зарегистрировали почти 4,4 тыс. новых авто. В список городов, где часто регистрировали новые авто, также вошли Днепр (700 новых авто), Харьков (640 новых авто) и Одесса (400 новых авто).

Напомним, в течение ноября в Украине зарегистрировали 7,1 тыс. новых автомобилей. Это на 15% меньше, чем в октябре этого года. Тогда общая сумма расходов на покупку этих авто составила 220 млн долларов США без учета стоимости дополнительного оборудования.

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