Держать иностранную валюту все менее выгодно: НБУ ожидает снижения долларизации экономики до 15%

По словам первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой, долларизация экономики может снизиться до 20-15% с нынешних 40%.

Об этом она написала в Facebook.

“Гиперинфляция, недоверие к власти, резкая девальвация, периодические банковские кризисы. Это причины, почему украинцы доверяют больше доллару, а не национальной валюте. Поэтому уровень долларизации банков в Украине остается близким к 40%. Есть надежда, что в ближайшие год-два это начнет меняться. Для этого имеем все предпосылки”, – написала Рожкова.

По ее словам, снижение ставок сделало гривневые кредиты более привлекательными, чем в валюте. Кроме того, требования НБУ не поощряют использование доллара.

“Банки, привлекая валютные вклады, обязательно держат на корсчете в НБУ 10% от этих средств. Для гривны – это ноль. В этом году появятся ненулевые весы кредитного риска для валютных ОВГЗ”, – пояснила Рожкова.

Она также добавила, что банки меньше зарабатывают на валютном кредитовании. Если раньше валюту можно было вложить в валютные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), то сегодня их доходность находится на историческом минимуме. При этом часть валютных средств с целью диверсификации и осуществления расчетов банки вынуждены держать за рубежом на корсчетах и часто доплачивать банкам-корреспондентам за эту услугу.

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В результате, отметила Рожкова, ставки по валютным депозитам приближаются к нулю, а некоторые банки вводят дополнительные комиссии для клиентов за обслуживание валютных счетов.

“Так что сегодня иностранную валюту все менее выгодно иметь. И банкам, и клиентам”, – подытожила она.

Рожкова отметила, что хотя полного отказа от иностранной валюты не произойдет, но снижение уровня долларизации с нынешних 40% до приемлемых 15-20% возможно при условии отсутствия шоков и сохранения макрофинансовой стабильности.

Справка Finance.ua:

Банки в Украине будут работать по новой стратегии макропруденциальной политики, которая предусматривает снижение долларизации банковского сектора и может отразиться на ставках валютных депозитов и кредитов в валюте.

Уровень долларизации вкладов украинцев в банках на конец III квартала этого года составлял 41%, увеличившись за квартал на 0,3 п.п. из-за ослабления гривны.

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