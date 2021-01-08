Что нужно знать о декларировании доходов за 2020 год

С начала 2021 года стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2020 года. Ежегодно подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах за прошлый год – конституционный долг граждан. Об этом сообщили в ГНС.
По выбору налогоплательщика декларация подается по месту своего налогового адреса лично или уполномоченным на это лицом; по почте или средствами электронной связи.
На официальном веб-портале ГНС в Электронном кабинете в разделе «ЕК для граждан» работает электронный сервис «Декларация об имущественном состоянии и доходах». С помощью этого сервиса можно заполнить декларацию и отправить ее в контролирующий орган в электронном виде с копиями первичных документов, в частности, для использования права на налоговую скидку.
Предельные сроки подачи декларации за отчетный (налоговый) 2020 год:
Кто должен подавать декларации. Такая обязанность у налогоплательщиков возникает:
Вместе с тем следует отметить, что обязанность плательщика налога относительно подачи налоговой декларации считается выполненной, и налоговая декларация не подается, если такой плательщик налога получал доходы исключительно:
От ответственного отношения к требованиям законодательства и своевременного выполнения гражданами конституционного долга зависит экономическое развитие государства, его финансовая безопасность и уровень социальной защиты.
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