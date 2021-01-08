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Что нужно знать о декларировании доходов за 2020 год

Что нужно знать о декларировании доходов за 2020 год

С начала 2021 года стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2020 года. Ежегодно подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах за прошлый год – конституционный долг граждан. Об этом сообщили в ГНС.

По выбору налогоплательщика декларация подается по месту своего налогового адреса лично или уполномоченным на это лицом; по почте или средствами электронной связи.

На официальном веб-портале ГНС в Электронном кабинете в разделе «ЕК для граждан» работает электронный сервис «Декларация об имущественном состоянии и доходах». С помощью этого сервиса можно заполнить декларацию и отправить ее в контролирующий орган в электронном виде с копиями первичных документов, в частности, для использования права на налоговую скидку.

Предельные сроки подачи декларации за отчетный (налоговый) 2020 год:

  • для физических лиц – предпринимателей, которые осуществляют предпринимательскую деятельность на общей системе налогообложения – в течение 40 календарных дней, наступающих за последним календарным днем отчетного (налогового) года. Последний день – 09.02.2021;
  • для граждан, которые в соответствии с нормами раздела IV НКУ обязаны подавать декларацию, и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, – до 01 мая года, следующего за отчетным. Последний день – 30.04.2021;
  • для физических лиц, декларирующих право на налоговую скидку – до 31 декабря включительно следующего за отчетным годом. Последний день – 31.12.2021.

Кто должен подавать декларации. Такая обязанность у налогоплательщиков возникает:

  • при получении доходов не от налоговых агентов (то есть от других физических лиц, которые не зарегистрированы как самозанятые лица). К таким доходам относятся, в частности, доходы от предоставления в аренду движимого или недвижимого имущества другим физическим лицам; наследование или получение в дар имущества не от членов семьи первой и второй степени родства и т. п;
  • при получении от налоговых агентов доходов, которые не подлежали налогообложению при выплате, но не освобождены от налогообложения. К таким доходам относятся, в частности, операции с инвестиционными активами;
  • при получении иностранных доходов;
  • и в других случаях, предусмотренных законодательством, в частности, при получении в собственность имущества по решению суда.

Вместе с тем следует отметить, что обязанность плательщика налога относительно подачи налоговой декларации считается выполненной, и налоговая декларация не подается, если такой плательщик налога получал доходы исключительно:

  • от налоговых агентов, которые не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;
  • исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных IV разделом НКУ;
  • от операций продажи (обмена) имущества, дарения, доход от которых в соответствии с разделом IV НКУ не облагается налогом, облагается по нулевой ставке и/или с которых при нотариальном заверении договоров был уплачен налог в соответствии с разделом IV НКУ;
  • в виде объектов наследства, облагаемых по нулевой ставке налога и/или с которых уплачен налог в соответствии с п. 174.3 ст. 174 НКУ.

От ответственного отношения к требованиям законодательства и своевременного выполнения гражданами конституционного долга зависит экономическое развитие государства, его финансовая безопасность и уровень социальной защиты.

По материалам Finance.UA
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