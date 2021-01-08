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Самые популярные б/у автомобили в Украине в 2020 году

Самые популярные б/у автомобили в Украине в 2020 году

Автомобильный рынок в течение 2020 года лихорадило, как и другие сектора. Однако украинцы продолжили покупать подержанные автомобили, передает autocentre.ua.

Самыми популярными моделями на вторичном рынке стали:

  • VOLKSWAGEN PASSAT – 19332 (зарегистрированных авто в 2020 году);
  • SKODA OCTAVIA – 17021 авто;
  • VOLKSWAGEN GOLF – 15343 авто;
  • RENAULT MEGANE – 13885 авто;
  • FORD FOCUS – 13475 авто;
  • VOLKSWAGEN JETTA – 8781 авто;
  • SKODA FABIA – 8385 авто;
  • OPEL ASTRA – 7807 авто;
  • NISSAN ROGUE – 7779 авто;
  • OPEL ZAFIRA – 7033 авто.
По материалам Судебно-юридическая газета
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