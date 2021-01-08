Самые популярные б/у автомобили в Украине в 2020 году

Автомобильный рынок в течение 2020 года лихорадило, как и другие сектора. Однако украинцы продолжили покупать подержанные автомобили, передает autocentre.ua.
Самыми популярными моделями на вторичном рынке стали:
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