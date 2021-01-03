Какие валюты больше всего обесценились в 2020 году (инфографика)

Экспертная платформа Национального банка Украины сообщила об итогах мирового валютного рынка в 2020 году. В первую очередь специалисты обратили внимание на то, как менялись валюты отдельных стран emerging markets, а прежде всего Украины.

За год национальные валюты 8 таких стран обесценились относительно доллара США. Больше всего потеряли в стоимости бразильский реал (29,1%), турецкая лира (25%) и белорусский рубль (24,3%). Украинская валюта девальвировала на 19%.

Зато больше всего окрепли в этой группе за 2020 год румынской лей (6,6%), китайский юань (6,3%) и чешская крона (5,2%). Это никоим образом не объясняется экономической динамикой или даже продолжительностью локдауна. Так, в этой выборке возобновили экономический рост лишь две страны – Китай и Турция, но котировки их валют движутся на рынке в противоположных направлениях. Прежде всего, по мнению экспертов, это связано с характером монетарной политики соответствующих центробанков и оценками инвесторами перспектив соответствующих экономик. В частности, можно предположить, что рынок оценил прохождение Китаем ковидкризиса без рецессии (падение ВВП только в первом квартале 2020-го), а также перспективы поддержки центральноевропейских стран со стороны Европейского Союза.

ТОП валют с наибольшей девальвацией. В прошлом году относительно доллара США больше всего девальвировали отдельные валюты островных государств, латиноамериканских и центральноафриканских стран, а также Ближнего Востока. Так, суринамский доллар потерял почти половину (48%) относительной стоимости, сейшельская рупия – 35%, замбийская квача – 33%, аргентинский песо – 29%, ангольская кванза – 26%, уже упомянутый бразильский реал – 24%, турецкая и иракская валюты – около 19%, белорусская, эфиопская, мозамбикская и суданская – около 18%.

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В то же время, если взглянуть на карту динамики мировых валют относительно американской, то можно увидеть много зеленого цвета. Это означает укрепление валют отдельных крупных стран. Не удивительно, что такой биржевой показатель, как индекс доллара (DXY), упал за прошлый год почти на 8% до 89,94 пункта. В расчет этого индекса входят евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона, швейцарский франк. Все эти валюты, а также юань, австралийский и новозеландский доллары укрепили свои позиции относительно доллара США в прошлом году. Это стало одним из последствий стремительного роста баланса Федерального резерва в течение 2020-го сразу на $3,19 трлн (76,4%).

“Еще один феномен прошлого года – рекордное и алогичное подорожание гурда. Это – валюта островного государства Гаити, которое находится в Карибском море и является одной из беднейших стран мира. В сентябре-октябре 2020-го тамошний центробанк серией масштабных интервенции заставил вырасти курс гурда в 1,8 раза, чтобы резко удешевить стоимость в национальной валюте импортных медицинских препаратов и других товаров. Однако в целом за 2020-й гурд номинально вырос к доллару США на 32%”, – отмечают эксперты НБУ.