0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 385 0

С 8 января запретят продажу ряда товаров. Но Кабмин расширил список разрешенных

С 8 января запретят продажу ряда товаров. Но Кабмин расширил список разрешенных

С 8 по 24 января в Украине будет запрещена офлайн-продажа всех товаров, кроме продуктов питания, лекарств и изделий медицинского назначения, средств гигиены, связи, а также кормов, семян, средств защиты растений.

Помимо этого на своем внеочередном заседании правительство решило добавить в список “разрешенных” печатную прессу и бытовую химию.

Об этом в эфире канала “Украина 24” рассказал представитель Верховной Рады в КМУ Василий Мокан. Он не уточнил, попадут ли в список еще какие-то товары, и лишь отметил, что 6 января министр здравоохранения Степанов поделится деталями локдауна более подробно.

При этом за несколько дней до решения Кабмина представители торговых сетей отмечали, что кроме прессы и бытовой химии планировалось запретить к продаже во время локдауна инструменты, одежду, лампочки, батарейки и детские товары для учебы.

Торговым сетям, согласно постановлению правительства №1236, предписывается закрыть отделы с такими товарами либо не отпускать их при расчете на кассе. Из-за этого единственным доступным способом для их приобретения останется онлайн-доставка.

В Американской торговой палате (ACC), объединяющей американские и международные компании в Украине, заявили, что такое решение не только прямо ограничивает права потребителей в покупке необходимой продукции, но и потенциально может привести к конфликтным ситуациям в магазинах.

Тут подчеркнули, что неоднократно на протяжении декабря обращались к правительству с просьбой пересмотреть нормы указанного постановления.

Предлагаемая ACC редакция позволяет свободную продажу любых товаров в магазинах, более 60% продукции в которых приходится на продукты питания, лекарства, изделия медицинского назначения, средства гигиены и бытовой химии, средства связи, печатные средства массовой информации, ветеринарные препараты, корма, семена и средства защиты растений.

“Торговые заведения являются целостными единицами, к тому же единственными, способными удовлетворить базовые потребности населения в условиях карантина. Ограничивать их ассортимент нелогично, поскольку потребитель, находясь в торговом заведении, имеет равный доступ ко всем товарам. Как следствие, стоит ожидать дополнительных убытков для бизнеса и государства, а также значительного недовольства потребителей”, – объяснили в ACC.

Сегодня, 6 января, станет ясно, прислушались ли в правительстве к призывам бизнеса существенно расширить список разрешенных к продаже товаров, или же ограничились лишь бытовой химией и прессой.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.