С 8 января запретят продажу ряда товаров. Но Кабмин расширил список разрешенных

С 8 по 24 января в Украине будет запрещена офлайн-продажа всех товаров, кроме продуктов питания, лекарств и изделий медицинского назначения, средств гигиены, связи, а также кормов, семян, средств защиты растений.
Помимо этого на своем внеочередном заседании правительство решило добавить в список “разрешенных” печатную прессу и бытовую химию.
Об этом в эфире канала “Украина 24” рассказал представитель Верховной Рады в КМУ Василий Мокан. Он не уточнил, попадут ли в список еще какие-то товары, и лишь отметил, что 6 января министр здравоохранения Степанов поделится деталями локдауна более подробно.
При этом за несколько дней до решения Кабмина представители торговых сетей отмечали, что кроме прессы и бытовой химии планировалось запретить к продаже во время локдауна инструменты, одежду, лампочки, батарейки и детские товары для учебы.
Торговым сетям, согласно постановлению правительства №1236, предписывается закрыть отделы с такими товарами либо не отпускать их при расчете на кассе. Из-за этого единственным доступным способом для их приобретения останется онлайн-доставка.
В Американской торговой палате (ACC), объединяющей американские и международные компании в Украине, заявили, что такое решение не только прямо ограничивает права потребителей в покупке необходимой продукции, но и потенциально может привести к конфликтным ситуациям в магазинах.
Тут подчеркнули, что неоднократно на протяжении декабря обращались к правительству с просьбой пересмотреть нормы указанного постановления.
Предлагаемая ACC редакция позволяет свободную продажу любых товаров в магазинах, более 60% продукции в которых приходится на продукты питания, лекарства, изделия медицинского назначения, средства гигиены и бытовой химии, средства связи, печатные средства массовой информации, ветеринарные препараты, корма, семена и средства защиты растений.
“Торговые заведения являются целостными единицами, к тому же единственными, способными удовлетворить базовые потребности населения в условиях карантина. Ограничивать их ассортимент нелогично, поскольку потребитель, находясь в торговом заведении, имеет равный доступ ко всем товарам. Как следствие, стоит ожидать дополнительных убытков для бизнеса и государства, а также значительного недовольства потребителей”, – объяснили в ACC.
Сегодня, 6 января, станет ясно, прислушались ли в правительстве к призывам бизнеса существенно расширить список разрешенных к продаже товаров, или же ограничились лишь бытовой химией и прессой.
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