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В Бельгии с помощью 3D-принтера напечатали дом (фото)

В Бельгии с помощью 3D-принтера напечатали дом (фото)

В Бельгии компания Kamp C построила первый двухэтажный дом с помощью технологий 3D-печати прямо на месте.

Крупнейший в Европе 3D-принтер создал этот дом всего за три недели.

Часто при 3D-печати зданий либо приходится постоянно передвигать принтеры, либо печатать детали на заводе и затем перевозить и собирать. В этом случае: установили, запрограммировали, залили раствор, подождали. Нужен один день, чтобы установить принтер в качестве леса, и еще день, чтобы его забрать, когда стены возведены.


Фото: socportal.info

Компания заявляет, что вскоре подобный дом можно будет построить за два дня.


Фото: socportal.info

По материалам Socportal
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