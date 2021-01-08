В Бельгии с помощью 3D-принтера напечатали дом (фото)

В Бельгии компания Kamp C построила первый двухэтажный дом с помощью технологий 3D-печати прямо на месте.
Крупнейший в Европе 3D-принтер создал этот дом всего за три недели.
Часто при 3D-печати зданий либо приходится постоянно передвигать принтеры, либо печатать детали на заводе и затем перевозить и собирать. В этом случае: установили, запрограммировали, залили раствор, подождали. Нужен один день, чтобы установить принтер в качестве леса, и еще день, чтобы его забрать, когда стены возведены.
Фото: socportal.info
Компания заявляет, что вскоре подобный дом можно будет построить за два дня.
Фото: socportal.info
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как правильно экономить деньги: украинцам дали простые советыВчера, 08:20 - 13005 21
Богатые страны скупили почти все вакцины от Covid-19 - ВОЗВчера, 11:22 - 3961 12
Шмыгаль: средняя зарплата вырастет на 13%Вчера, 13:20 - 604 7
Украинцы будут получать по две пенсии: кого не коснется реформаВчера, 16:06 - 2025 3
Факторы, которые привлекают внимание налоговиков к бизнесу - ГНСВчера, 10:13 - 9112 1
Как правильно экономить деньги: украинцам дали простые советыВчера, 08:20 - 13005 21
Факторы, которые привлекают внимание налоговиков к бизнесу - ГНСВчера, 10:13 - 9112 1
Падение доллара продолжится до середины 2021 года – опрос ReutersВчера, 12:10 - 6222
Богатые страны скупили почти все вакцины от Covid-19 - ВОЗВчера, 11:22 - 3961 12
Кредиты "5-7-9": за первую неделю 2021 года выдано займов на более чем 900 миллионовВчера, 14:05 - 2509
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 178
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 942
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 1476
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1710 4
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 842