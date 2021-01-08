В Бельгии с помощью 3D-принтера напечатали дом (фото)

В Бельгии компания Kamp C построила первый двухэтажный дом с помощью технологий 3D-печати прямо на месте.

Крупнейший в Европе 3D-принтер создал этот дом всего за три недели.

Часто при 3D-печати зданий либо приходится постоянно передвигать принтеры, либо печатать детали на заводе и затем перевозить и собирать. В этом случае: установили, запрограммировали, залили раствор, подождали. Нужен один день, чтобы установить принтер в качестве леса, и еще день, чтобы его забрать, когда стены возведены.



Фото: socportal.info

Компания заявляет, что вскоре подобный дом можно будет построить за два дня.



Фото: socportal.info