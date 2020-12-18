В "Газпроме" заявили, что сухопутная часть "Северного потока-2" готова к эксплуатации

Строительство сухопутной части газопровода “Северный поток – 2” завершено, она готова к вводу в эксплуатацию.
Об этом заявила заместитель председателя правления “Газпрома”, генеральный директор “Газпром экспорта” Елена Бурмистрова, сообщает ТАСС.
“Сухопутная часть уже построена и полностью готова к вводу. И сейчас на завершающем этапе находятся строительные работы также на сухопутном участке в РФ”, – сказала она.
11 декабря возобновилось строительство газопровода в территориальных водах Германии.
“Срок окончания строительства морского участка в первую очередь будет зависеть от ряда условий, таких как погодные условия, период проведения работ и так далее”, – добавила Бурмистрова.
Проект “Северный поток-2” предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%.
Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.
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