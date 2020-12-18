0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 57 0

НБУ упростил требования к подаче документов банками

НБУ упростил требования к подаче документов банками

Национальный банк существенно упростил требования к подаче документов и разрешил небанковским финансовым учреждениям подавать их в электронном виде.

По данным НБУ, на протяжении карантина небанковские финучреждения могут не подавать регулятору документы на бумажных носителях, если подают их в электронном виде с квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Подать такие документы можно на электронную почту nbu@bank.gov.ua или другими средствами электронной связи, которые НБУ использует для электронного документооборота.

Читайте также: Нацбанк принял комплекс антикризисных мер по поддержке банков и их заемщиков

Возможность подать документы в электронном виде предоставлена действующим участникам небанковского рынка, а также лицам, которые планируют выйти на рынок:

  • небанковские финансовые учреждения;
  • юридические лица, не являющиеся банками, но имеющие право предоставлять отдельные финуслуги;
  • юрлица, которые намерены получить лицензию на ведение деятельности по предоставлению финансовых услуг;
  • юридические и физические лица, которые намерены приобрести или увеличить существенное участие в финучреждении;
  • страховые и перестраховочные брокеры и лица, которые намерены быть включены в госреестр страховых и перестраховочных брокеров;
  • лица, имеющие право заниматься актуарными расчетами, или намерены производить актуарные расчеты и получить соответствующее свидетельство.

В то же время НБУ обращает внимание, что если нужно подать в центробанк оригинал документа, который существует только в бумажной форме, то следует подавать именно бумажный оригинал. Например, если нужно подать оригинал свидетельства о регистрации финансового учреждения для его переоформления.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением НБУ №161, которое вступает в силу с 23 декабря 2020 года.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.