НБУ упростил требования к подаче документов банками

Национальный банк существенно упростил требования к подаче документов и разрешил небанковским финансовым учреждениям подавать их в электронном виде.

По данным НБУ, на протяжении карантина небанковские финучреждения могут не подавать регулятору документы на бумажных носителях, если подают их в электронном виде с квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Подать такие документы можно на электронную почту nbu@bank.gov.ua или другими средствами электронной связи, которые НБУ использует для электронного документооборота.

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Возможность подать документы в электронном виде предоставлена действующим участникам небанковского рынка, а также лицам, которые планируют выйти на рынок:

небанковские финансовые учреждения;

юридические лица, не являющиеся банками, но имеющие право предоставлять отдельные финуслуги;

юрлица, которые намерены получить лицензию на ведение деятельности по предоставлению финансовых услуг;

юридические и физические лица, которые намерены приобрести или увеличить существенное участие в финучреждении;

страховые и перестраховочные брокеры и лица, которые намерены быть включены в госреестр страховых и перестраховочных брокеров;

лица, имеющие право заниматься актуарными расчетами, или намерены производить актуарные расчеты и получить соответствующее свидетельство.

В то же время НБУ обращает внимание, что если нужно подать в центробанк оригинал документа, который существует только в бумажной форме, то следует подавать именно бумажный оригинал. Например, если нужно подать оригинал свидетельства о регистрации финансового учреждения для его переоформления.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением НБУ №161, которое вступает в силу с 23 декабря 2020 года.