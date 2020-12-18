НБУ упростил требования к подаче документов банками

Национальный банк существенно упростил требования к подаче документов и разрешил небанковским финансовым учреждениям подавать их в электронном виде.
По данным НБУ, на протяжении карантина небанковские финучреждения могут не подавать регулятору документы на бумажных носителях, если подают их в электронном виде с квалифицированной электронной подписью (КЭП).
Подать такие документы можно на электронную почту nbu@bank.gov.ua или другими средствами электронной связи, которые НБУ использует для электронного документооборота.
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Возможность подать документы в электронном виде предоставлена действующим участникам небанковского рынка, а также лицам, которые планируют выйти на рынок:
В то же время НБУ обращает внимание, что если нужно подать в центробанк оригинал документа, который существует только в бумажной форме, то следует подавать именно бумажный оригинал. Например, если нужно подать оригинал свидетельства о регистрации финансового учреждения для его переоформления.
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением НБУ №161, которое вступает в силу с 23 декабря 2020 года.
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