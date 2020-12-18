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Бизнес получил "Доступных кредитов 5-7-9%" на 15,9 миллиардов

Бизнес получил "Доступных кредитов 5-7-9%" на 15,9 миллиардов

С момента старта программы банки-участники выдали 6864 кредита на общую сумму 15,9 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Из них более 10,5 млрд грн – рефинансирование ранее полученных займов, 3 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 2,4 млрд грн в качестве антикризисных кредитов под 3%.

Наиболее активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (55%), торговли и производства (17%) и промышленной переработки (15%). По региональной классификации лидерами остаются Львовская, Харьковская, а также Киевская области.

За последнюю неделю банки-участники программы “Доступные кредиты 5-7-9%” подписали 265 договоров на сумму 568 млн грн. В частности, 174 млн грн от общей суммы проведенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 80 млн грн – это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И антикризисные кредиты под 3% составляют 308 млн грн.

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Напомним, Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 23 банками: АО “Ощадбанк”, АБ “Укргазбанк”, АО КБ “ПриватБанк”, АО “Укрэксимбанк”, АО АКБ “Банк Львов”, ПАОПУМБ”, АО “БАНК АЛЬЯНС “, АО “Кредобанк”, ПАО БАНК ВОСТОК”, АО “Райффайзен банк Аваль”, АО “ТАСКОМБАНК”, АО “Альфа-банк”, АО “КБ “ГЛОБУС”, АО “МЕГАБАНК”, АО “ПОЛИКОМБАНК”, АО “КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК”, АО “ОТП Банк”, АО “КРЕДИТВЕСТ БАНК”, АО “АГРОПРОСПЕРИС БАНК”, АО “ПРОКРЕДИТ БАНК”, ПАО “КБ “Аккордбанк”, АО “БАНКУКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ”, ПАОМТБ БАНК”.

По материалам Finance.UA
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