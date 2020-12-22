Госстат подтвердил оценку падения экономики Украины за последний квартал

Государственная служба статистики обнародовала вторую оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в III квартале 2020 года. Согласно данным, экономика Украины сократилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Госстат.
Таким образом, оценка падения экономики во III квартале 2020 года не изменилась по сравнению с данными, обнародованными в середине ноября.
График: Госстат
По данным Госстата, номинальный ВВП во III квартале 2020 года составил 1156,8 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека – 27673 грн.
При этом по сравнению со II вторым кварталом ВВП Украины вырос на 8,5%.
Госстат оценивает падение ВВП во II втором квартале на уровне 11,4%.
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