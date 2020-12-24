Видеофиксация: что делать, если «письма счастья» о штрафах приходят вам как владельцу авто

«Письма счастья» о получении штрафов приходят вам как владельцу авто, а за рулем вашего стального коня другой человек.

О том, что делать в таком случае, рассказали в МВД

Надлежащий пользователь должен нести ответственность за поведение на дороге, а не владелец авто.

Напомним, в Электронном кабинете водителя появилась новая бесплатная услуга «Управление надлежащим пользователем». Онлайн-сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на Правительственном портале kmu.gov.ua в разделе «Электронные услуги».

Это первая онлайн-услуга, которая была создана сразу в электронном формате. Так работает принцип “digital by design”, когда не в онлайн переводят уже имеющиеся административные услуги, а создают новые, опираясь на онлайн-опыт пользователей. Ранее запуску всех услуг в электронном формате предшествовало предоставление сервисов при непосредственном обращении клиента в соответствующую организацию.

Онлайн-услуга «Управление надлежащим пользователем» через Электронный кабинет водителя.

Алгоритм получения услуги и другие детали по ссылке.

Подать онлайн-заявку на назначение должно лицо, которое в дальнейшем станет Надлежащим пользователем

Справка Finance.ua:

Надлежащий пользователь – это лицо, которое на законных основаниях пользуется транспортным средством, которое ему не принадлежит. Возможность указывать надлежащего пользователя транспортного средства (ТС) пригодится автомобилистам в связи с появлением новых правил и налаживанием системы фото- и видеофиксации и парковки. Ведь нести ответственность за свое поведение на дороге должен непосредственно водитель авто, а не его владелец (получать оповещения о новых штрафах, оплачивать их и т. п).

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr