Видеофиксация: что делать, если «письма счастья» о штрафах приходят вам как владельцу авто

«Письма счастья» о получении штрафов приходят вам как владельцу авто, а за рулем вашего стального коня другой человек.
О том, что делать в таком случае, рассказали в МВД
Надлежащий пользователь должен нести ответственность за поведение на дороге, а не владелец авто.
Напомним, в Электронном кабинете водителя появилась новая бесплатная услуга «Управление надлежащим пользователем». Онлайн-сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на Правительственном портале kmu.gov.ua в разделе «Электронные услуги».
Это первая онлайн-услуга, которая была создана сразу в электронном формате. Так работает принцип “digital by design”, когда не в онлайн переводят уже имеющиеся административные услуги, а создают новые, опираясь на онлайн-опыт пользователей. Ранее запуску всех услуг в электронном формате предшествовало предоставление сервисов при непосредственном обращении клиента в соответствующую организацию.
Онлайн-услуга «Управление надлежащим пользователем» через Электронный кабинет водителя.
Алгоритм получения услуги и другие детали по ссылке.
Подать онлайн-заявку на назначение должно лицо, которое в дальнейшем станет Надлежащим пользователем
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