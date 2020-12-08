Во что чаще всего инвестируют украинцы - ICU

Люди после периода банкопада в 2014-2015 гг. хотят просто и надежно получать пассивный доход. При этом эта инвестиция не должна у человека вызывать каких-то сложных ассоциаций.
Об этом рассказала Евгения Грищенко, руководитель департамента брокерского обслуживания клиентов компании ICU, на вебинаре “FinUpdate: Во что инвестировать, чтобы накопить на достойную пенсию в Украине”.
Эксперт назвала те инструменты, куда чаще всего инвестируют физлица и юрлица в Украине. По ее словам, практически всё это – инструменты финансового рынка. Самый огромный пласт в этом списке занимают депозиты.
Инфографика: ICU
“Остальное – это инструменты фондового рынка, такие как инвестиционные фонды, корпоративные облигации, ОВГЗ, акции, муниципальные ценные бумаги. Лидерство депозитов в этом списке подтверждает тезис о том, что инвесторы предпочитают простой и понятный инструмент: вложили деньги – вам за них заплатили. Прошел срок и их вам вернули”, – рассказала Грищенко.
С ее слов, инвестиции в ОВГЗ также могут обеспечить эту простоту и легкость процесса, а помимо них еще и надежность, ликвидность и маневренность самого инструмента. По словам эксперта, если этот подход еще и автоматизирован, то он будет идеальной синергией среди тех возможностей, которые предоставляет рынок Украины.
ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) – долговые ценные бумаги государства, выпущенные Министерством финансов Украины.
В чем их преимущества:
Инфографика: ICU
В гривне или в валюте? Грищенко заявила, что этот выбор зависит от ожиданий инвесторов на следующий год.
“Если в следующем году все будет спокойно и не будет никаких коллапсов и форс-мажоров, то курс будет девальвировать спокойно, и гривневая облигация будет приносить более высокую доходность. И наоборот, валютная ОВГЗ – это прямая корреляция по ожиданиям по курсу”, – говорит она.
По словам эксперта, валютная доходность очень низкая (около 3%), поэтому тут можно заработать только на курсе.
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